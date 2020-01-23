Виноваты шашлык и картошка фри? Эксперты рассказали, почему горят самарские рестораны

Рестораны в Самаре горят все чаще. Например, в декабре тушили пожар в «Трех Оленях» на Московском шоссе, вечером 18 января серьезно пострадала в огне «Золотая пагода», а ночью с 20 на 21 января – тольяттинский ресторан «Дрова». В чем же дело? Роковой несчастный случай, или злостное несоблюдение мер пожарной безопасности? Эксперты рассказали «Комсомолке», почему горят самарские рестораны и можно ли обезопасить общепит.

«Так быстро горят только масла»

Директор Самарского филиала НИИ по обеспечению пожарной безопасности Роман Демидов объясняет – как правило, в первую очередь в пожаре виновато стремление владельцев сэкономить на электрике или соблюдении правил пожарной безопасности.

- Мало установить качественное электрическое оборудование и проводку, нужно еще вовремя и как следует их обслуживать, - отмечает Роман Демидов. – Не все хотят тратить на это деньги. Еще одна распространенная причина возгораний – неправильное расположение прохода для дымохода в кровле. Дымоход во время работы раскаляется, и деревянная кровля может загореться. Ну и третья самая частая причина – жадность владельцев, которые вовремя не чистят дымоход и вентиляцию от жировых отложений.

Эксперт считает, что именно такие отложения, скорее всего, могли стать причиной мощного пожара в ресторане «Золотая пагода», но точную причину установят эксперты испытательной пожарной лаборатории.

- По мнению специалистов, так быстро горят только жировые отложения, - говорит Роман Демидов. – Пожар может возникнуть, но остаться локальным. Так быстро пламя распространится, только если есть чему гореть. Плюс сама мансарда была из сгораемых материалов. Поэтому я не согласен с утверждением, что МЧС вызвали поздно. Вызвали, скорее всего, вовремя, просто создались оптимальные условия для быстрого распространения пожара.

"Золотая пагода" сильно пострадала при пожареФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Акт продадите?»

По словам экспертов, такие случаи воспламенения для заведений общепита – отнюдь не редкость. Опасность есть везде, где готовят на масле, жарят на мангале, используют фритюрницу. Конечно, есть оборудование для профилактики. Например, специальные водяные затворы, разбрызгивающие воду в дымоход и препятствующие попаданию в него искры. Есть специальные негорючие клапаны, которые автоматически блокируют дымоход в случае возгорания. Помогает и регулярная очистка дымоходов. Но все это стоит денег.

Эксперты говорят - в крупных торговых центрах и сетевых ресторанах за соблюдением пожарной безопасности, как правило, стараются следить. А вот в небольших частных кафе все остается на совести владельца. МЧС проверяет наличие акта прочистки вентиляции – в сам дымоход никто не лезет.

- Почистить вентиляцию ресторана от жировых отложений в среднем стоит 15-20 тысяч рублей, делать это надо примерно раз в квартал, но не реже раза в год, - рассказывает директор ООО «Чистый воздух» Василий Кураев. – Для прочистки используется специальное оборудование, после процедуры выдается официальный акт. Нам нередко звонят бизнесмены и спрашивают – мол, акт продадите? Мы отвечаем «нет» и предлагаем выполнить работу, но соглашаются далеко не все. Многие продолжают искать тех, кто выдаст бумажку за деньги. И судя по частоте задымлений и пожаров в ресторанах – находят. Но сейчас ситуация все же меняется к лучшему. Еще несколько лет назад, когда мы приходили в рестораны и предлагали почистить вентиляцию от жировых отложений, предприниматели просто смеялись нам в лицо. После трагедии в «Зимней вишне» отношение начало меняться, многие осознали опасность. Тем более что экономия выходит боком самим бизнесменам. Например, у нас был долгосрочный контракт с одним самарским кафе. За 8 тысяч в месяц мы чистили вентиляцию над мангалом. После нового года предприниматель позвонил, говорит, мол, денег пока нет, давайте пропустим один месяц. А в середине января у него случается пожар. Бизнесмен попадает на штраф в 500 тысяч рублей и вынужден потратить еще около 650 тысяч на восстановление. Сэкономил?

Экономия на профилактике может выйти бизнесу бокомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изоляция, сопротивляйся!

Эксперты говорят, что качественная система пожаротушения стоит около 100 тысяч рублей. Но даже специальное оборудование не спасает от человеческого фактора. Были случаи, когда хозяин кафе ставил дорогую систему искрогасителя в дымоходе. Но повар убавлял ее, чтобы не шумела – и в результате случался пожар.

Для профилактики важно проверять состояние электрики, замеряя сопротивление изоляции.

- Такие замеры должны проводиться не реже, чем раз в три года специализированной организацией, - рассказал руководитель отдела обеспечения безопасности ФТС «Перекресток» в Самарской области Александр Щукин. - Главная цель такой проверки – найти слабые места проводки, понять, где она нагревается и, соответственно, где может возникнуть искра.

Стоимость таких работ, как говорят эксперты, зависит от масштабов электрической сети и количества оборудования. Но это не так дорого, речь о тысячах, максимум – десятках тысяч рублей. Стоит ли такая экономия сгоревшего бизнеса и, возможно, жизни людей?

А вы обращаете внимание на пожарную безопасность ресторанов?

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