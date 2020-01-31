МТС создала бесплатное приложение «МТС 120/80» для заботы о сердце

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:40:19+03:00

Оно позволяет рассчитать «возраст» сердца, упростить хранение данных об артериальном давлении и отслеживание приема лекарств, а также с помощью телемедицинского сервиса SmartMed дистанционно проконсультироваться с кардиологом.

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Оператор в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Министерства здравоохранения РФ разработал приложение для заботы о сердце «МТС 120/80». Решение позволяет рассчитать «возраст» сердца, упростить хранение данных об артериальном давлении и отслеживание приема лекарств, а также с помощью телемедицинского сервиса SmartMed дистанционно проконсультироваться с кардиологом.

«Возраст» сердца пользователя приложение рассчитывает на основе калькулятора по шкале SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), которая учитывает значимые для здоровья сердечно-сосудистой системы показатели: наличие неинфекционных и наследственных заболеваний, случаев инфаркта и инсульта, уровень холестерина в крови, возраст и пол. «МТС 120/80» позволяет также вносить в систему показатели систолического и диастолического давления, просто фотографируя экран тонометра. Благодаря специально обученной нейросети «МТС 120/80» распознает замеры на дисплее цифрового тонометра и помогает пользователю быстро заполнить форму. В дальнейшем, при необходимости, пользователь сможет поделиться данными об артериальном давлении с лечащим врачом, отправив результаты замеров из приложения. Отчет формируется в удобной для врача форме.

На основе внесённых пользователем данных о ежедневных замерах давления «МТС 120/80» создает график, который представляет данные в наглядной форме. Если мониторинг обнаружит в показателях отклонение от современных норм артериального давления, приложение обратит на это внимание пользователя. Все расчеты рисков, положенные в основу «МТС 120/80», соответствуют клиническим рекомендациям Минздрава РФ по лечению артериальной гипертензии и актуальным медицинским знаниям о сердечно-сосудистых заболеваниях.

В приложение можно добавить информацию о принимаемом лекарстве, просто сфотографировав упаковку, а также внести данные о дозировке, кратности и длительности приёма. Это позволит не забыть о необходимости начала очередного курса, назначенного врачом. При этом приложение заранее напомнит пользователю о том, что упаковка того или иного препарата заканчивается. «МТС 120/80» также позволяет совершить переход в сервис онлайн-медицины SmartMed для получения дистанционной консультации практикующего кардиолога одной из ведущих в России частных федеральных сетей медицинских клиник «МЕДСИ». Воспользоваться приложением бесплатно может абонент любого оператора. Достаточно скачать «МТС 120/80» в App Store или в Google Play.

«Разработанное МТС приложение с помощью комплекса современных технологий поможет выработать полезную привычку уделять больше внимания здоровью сердца. Телемедицинский сервис МТС и «МЕДСИ» SmartMed, в свою очередь, позволит при необходимости быстро проконсультироваться с кардиологом онлайн или вызвать врача домой, если пользователь живет в городе, где работает сеть клиник «МЕДСИ». Такое сочетание полезных цифровых решений поможет жителям России своевременно обращаться к врачу при появлении первых опасных симптомов или продолжать дистанционное наблюдение за здоровьем сердца под контролем специалистов. В дальнейшем мы планируем развивать направление цифровой медицины, расширяя спектр удобных для людей и эффективных с точки зрения медицины технологических решений», прокомментировала руководитель направления eHealth МТС Анна Фофанова.

«Почти каждый второй взрослый россиянин имеет повышенное артериальное давление - артериальную гипертонию, при этом половина людей с гипертонией не знает о своём диагнозе. К сожалению, значительной части людей с гипертонией не удается добиться контроля артериального давления. Повышенное давление является одной из главных причин возникновения таких серьезных осложнений, как инфаркт и инсульт. Регулярный самостоятельный контроль давления помогает снизить вероятность возникновения этих осложнений, прокомментировала Нана Погосова, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии, профессор, доктор медицинских наук. Такие приложения, как «МТС 120/80», могут помочь лучше понять, как правильно заботится о здоровье своего сердца. Ведение дневника давления, советы по немедикаментозным методам его снижения и напоминания о времени приема лекарств, своевременная отправка отчетов о своем состоянии лечащему врачу – всё это повышает эффективность лечения, способствует предотвращению осложнений и повышению продолжительности жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU