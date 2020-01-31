«Буду скучать»: Александр Соболев попрощался с Самарой
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, который перешел в «Спартак» на правах арены до конца этого года, попрощался с Самарой. Он опубликовал текст в своем инстаграме.
- Два года - много или мало? Это определяют воспоминания. В моем случае - однозначно много. За это время я привязался к крутой Самаре: великолепная набережная, исторический центр, Волга! Я стал частью «Крыльев», пропитался историей команды. Было всякое. И победы, и поражения, куда без них? Но спасибо болельщиком, которые всегда были рядом и поддерживали. Не просто так говорят, что здесь отличные болельщики - убедился лично, - написал Соболев.
Кроме того, форвард отметил, что он горд, что был частью самарской команды.
- Пришло время двигаться дальше. Я горд, что был частью «Крыльев Советов», клуба с богатой историей и отличными болельщиками. Большое спасибо всем, кто был рядом все это время - болельщикам, одноклубникам, тренерскому штабу, руководству и сотрудникам клуба! Буду скучать! Самара навсегда в моем сердце, - подытожил футболист.
Напомним, в первой части сезона Александр Соболев забил 10 голов. Он второй в списке бомбардиров РПЛ. У «Спартака» есть опция выкупа нападающего.
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ИСТОЧНИК KP.RU