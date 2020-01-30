Сдулся после сборной, появится в FIFA: почему болельщикам «Крыльев» не надо грустить из-за ухода Соболева

Закончился один из главных трансферных сериалов зимы в РПЛ. Александр Соболев, лучший бомбардир «Крыльев Советов», все-таки покинул самарскую команду. Развязка получилась неожиданная — голеадор отправился в московский «Спартак», который в слухах по поводу его будущего практически не фигурировал.

— У «Крыльев» стоит задача остаться в Премьер-лиге. Уход их лучшего бомбардира — не очень хорошо для команды, — это слова легенды «КС», их бывшего капитана и тренера Андрея Тихонова.

Но все ли так плохо? Журналисты «Комсомолки» попробовали спокойно взглянуть на ситуацию и не поддаваться всеобщей тревоге. Кажется, что болельщикам «Крыльев» рано лить слезы и паниковать. В уходе Соболева из команды есть и положительные стороны.

1. После сборной стал играть хуже.

Звучит резко, но факт. Сашу после возвращения из главной команды страны в октябре как будто подменили. Ни одного забитого мяча, ни одного результативного действия. Плохая форма лидера «Крыльев», видимо, повлияла и на команду — в 7 матчах 1 победа, 1 ничья и 5 поражений. Если в начале сезона Соболев мог создать гол из ниоткуда, любой навес сделать голевым, то в этот период все куда-то пропало. Даже Радоньич, получавший гораздо меньше игрового времени, смотрелся бодрее, забил и обострял. Если брать форму, которая была у футболистов на том отрезке, то хорват для волжан видится более полезным вариантом.

2. Зачем команде футболист без желания?

— Он просил отпустить его в топ клуб. «Спартак» сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило, — заявил председатель совета директоров «КС» Александр Фетисов.

Подобную позицию руководители клуба озвучивали и раньше. Мол, Соболев сам хочет уйти из команды. Если все действительно так, то пожалуйста. Насильно мил не будешь. Судя по статистике — писали о ней чуть выше — желание у Александра стало пропадать давно. Наверное, после сборной парню стало тесно в Самаре, пропала мотивация. Конечно, «Спартак» — это не «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед» и даже не «Боруссия» — во все эти европейские команды Александра тоже отправляли — но, все-таки, столица. Самый титулованный клуб страны. Не знаем, что получится у нападающего в составе красно-белых, но желаем ему удачи. Шанс точно будет — у Тедеско есть проблемы с центрфорвардами.

"Крылья Советов" должны справиться без СоболеваФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

У «Крыльев» наверняка будут заряжены на хороший футбол другие игроки — те, что уже есть в обойме и те, кого на место Соболева наверняка приобретут. Вряд ли новичок захочет, чтобы поклонники «КС» тосковали по тому человеку, на чьем месте он будет играть. Плюс, без Александра, через которого почти всегда строилась атака, нападение Божовича станет вариативнее.

3. Шанс для молодых.

Понятно, что после потери такого футболиста , менеджеры «КС» обратят свой взор на варианты на стороне — недорогие и надежные. Но не стоит забывать и про тех ребят, что уже в системе. Самый очевидный вариант — свой воспитанник, юноша с Безымянки Егор Голенков. Фанаты «КС» давно ждут его в основе. В этом сезоне он даже появлялся на поле, но пока не успел себя проявить. Возможно, мешала «тень» Соболева и сейчас все изменится. Голенков схож с Александром по габаритам, он много забивал и точно не страдает отсутствием мотивации.

Еще один интересный игрок из второй команды — Дмитрий Молчанов. Он неплохо себя проявляет, забивает голы, отдает передачи. Дмитрий приехал на берега Волги из «Чертаново», тем же транзитом, что и Антон Зиньковский. Последний для Молчанова — отличный пример для подражания.

4. «Спартак» Самаре уже не страшен.

Так себе плюс, но все же. Соболев в этом сезоне точно не забьет «Крыльям». Просто физически не сможет этого сделать. Оба матча со «Спартаком» подопечные Божовича уже провели. Проиграли и на «Самара Арене», и в столице. Не помог даже Соболев.

5. Плюс для кибер-фанатов.

Если вы персональный поклонник Александра Соболева, вне зависимости от его клубной принадлежности, то для вас состоявшийся трансфер и вовсе — настоящий подарок. Вполне вероятно, что молодой нападающий теперь появится в игре FIFA-20. По крайней мере, «Спартак» там есть, а составы разработчики постоянно обновляют, стараясь привести их к актуальной версии. Так что теперь любой игроман может реализовать все свои желания, например — купить Соболева в «Реал» или «Барслелона». А если вы не можете простить ему уход из «Крыльев», то отправьте Александра куда-нибудь в низший дивизион Англии или какой-нибудь чемпионат Румынии.

Александр Соболев в "Спартаке"."Спартак" представил нового форварда

В любом случае, «Комсомолка» желает Александру успехов, побольше забиты мячей, скорейшего дебюта за сборную и карьерного роста.

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