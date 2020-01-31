«СЭ»: «Крылья Советов» близки к подписанию защитника «Гамбурга» и сборной Греции Пападопулоса

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:29:27+03:00

До «Гамбурга» грек выступал за «Олимпиакос», «Шальке», «Байер-04» и «РБ Лейпциг». Фото: hsv.de.

Ранее сообщалось, что на него претендует «Динамо»

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«Крылья Советов» близки к подписанию защитника немецкого «Гамбурга» и сборной Греции Кирьякоса Пападопулоса. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». При этом издание отмечает, что это будет полноценный трансфер, а не аренда.

Пападопулосу 27 лет. В этом сезоне в Бундеслиге-2 защитник провел два матча за «Гамбург». До «динозавров» грек выступал за «Олимпиакос», «Шальке», «Байер-04» и «РБ Лейпциг». Ранее СМИ писали, что на Пападопулоса претендует московское «Динамо».

Напомним, в это трансферное окно «Крылья» подписали бывшего защитника французских «Лиона» и «Ренна» алжирца Мехди Зеффана. Контракт рассчитан на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU