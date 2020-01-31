2020-01-31T16:48:51+03:00
Общество

Мягкие кинотеатры в «МегаСити» и «Космопорте» откроют в феврале

Именно к концу этого месяца кинозалы должны модернизировать
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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». Сейчас в Самаре один подобный кинотеатр – в торговом центре «Гудок». Фото: vk.com/comfortkino_samara.». Сейчас в Самаре один подобный кинотеатр – в торговом центре «Гудок». Фото: vk.com/comfortkino_samara.
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Стало известно, когда откроются «Мягкие кинотеатры» в торговых центрах «Космопорт» и «МегаСити». Это произойдет к концу февраля 2020 года. Об этом сообщает компания-собственник торговых центров «Виктор и Ко».

- Главные преимущества кинотеатров - современное оборудование, уникальные управляемые мягкие кресла с откидными спинками и выдвигающейся подставкой для ног, которыми полностью оборудованы все залы и увеличенное пространство между рядами, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее у сети кинотеатров «Киномост», которые расположены в «Космопорте» и «МегаСити», сменился собственник. Им стал челябинский холдинг «Мегаполис», частью бренда которого является «Мягкий кинотеатр». Сейчас в Самаре один подобный кинотеатр – в торговом центре «Гудок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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