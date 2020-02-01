Перспективный футболист Никита Котин перешел из молодежки «Крыльев Советов» в ЦСКА
17-летний центральный защитник молодежного состава «Крыльев Советов» Никита Котин перешел в московский ПФК ЦСКА. Об этом официально заявили «армейцы».
Соглашение с футболистом юношеской сборной России рассчитано на 3,5 года. За москвичей он будет вступать под номером 13. Котин присоединится к команде на сборах в испанском Кампоаморе сразу после оформления визы.
Напомним, буквально на днях основу самарцев покинул очень результативный нападающий Александр Соболев. Он решил продолжить свою спортивную карьеру в другом московском клубе – «Спартак».
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ИСТОЧНИК KP.RU