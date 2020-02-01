2020-02-01T15:52:11+03:00
Дом. Семья

Новые жильцы: в Самарском океанариуме появились четыре пингвина Гумбольдта

У самарцев есть возможность выбрать имена для них
Кирилл КАРИМОВ
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Птиц уже можно увидеть своими глазамиПтиц уже можно увидеть своими глазамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 31 января, в Самарский зоопарк прибыли новые жильцы. Это пингвины из немецкого зоопарка в городе Коттбус, сообщили в океанариуме.

Четыре краснокнижных пингвина Гумбольдта (три самца и самка) хорошо перенесли переезд. Птицы осваиваются на новом месте и уже отличаются хорошим аппетитом.

Животных уже можно увидеть в океанариуме, но его сотрудники просят не устраивать ажиотажа вокруг пингвинов. Кстати, в соцсетях Самарского океанариума запущено голосование по выбору имен для птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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