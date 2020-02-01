Новые жильцы: в Самарском океанариуме появились четыре пингвина Гумбольдта

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:52:11+03:00

У самарцев есть возможность выбрать имена для них

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 31 января, в Самарский зоопарк прибыли новые жильцы. Это пингвины из немецкого зоопарка в городе Коттбус, сообщили в океанариуме.

Четыре краснокнижных пингвина Гумбольдта (три самца и самка) хорошо перенесли переезд. Птицы осваиваются на новом месте и уже отличаются хорошим аппетитом.

Животных уже можно увидеть в океанариуме, но его сотрудники просят не устраивать ажиотажа вокруг пингвинов. Кстати, в соцсетях Самарского океанариума запущено голосование по выбору имен для птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU