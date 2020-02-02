В "Крылья Советов" перешел вратарь "Сочи"

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:09:37+03:00

Евгений Фролов подписал контракт на два с половиной года

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Воскресенье, 2 февраля, выдалось богатым на трансферы для самарских "Крыльев Советов". Команду сегодня пополнил словенский полузащитник Денис Попович. Также контракт с клубом подписал еще один экс-игрок "Оренбурга" - российский вратарь Евгений Фролов.

- Игрок перешел в нашу команду из "Сочи", а до этого выступал за "Мордовию", "Кубань", "Оренбург" и другие российские клубы, - сообщает пресс-служба "Крыльев".

Отметим, что Евгению Фролову 31 год. Соглашение с голкипером подписано на два с половиной года. О сумме сделки в клубе не сообщают. К слову, Попович, подписавший контракт чуть ранее, также по договору должен провести в Самаре два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU