"Крылья Советов" сыграли вничью второй товарищеский матч в Турции

2 Февр. 2020 2020-02-02T19:40:36+03:00

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Самарские "Крылья Советов" провели второй за сутки товарищеский матч. В Белеке они сыграли с белорусским "Динамо-Брест".Как и в случае с "Чайкой", встреча закончилась вничью.

В этот раз команды забили по одному мячу. Счет на 4 минуте открыл известный украинский нападающий Артем Милевский. Хорват Деян Радонич забил за "Крылья" на 87 минуте. До финального свистка цифры на табло не изменились.

"Крылья Советов": 81 Овсянников, 35 Зеффан (5 Лысцов, 72'), 50 Карпов, 3 Чернов, 23 Комбаров, 40 Тимофеев (20 Мияйлович, 31') (37 Попович, 61'), 8 Гацкан, 28 Антон, 77 Кабутов, 17 Зиньковский, 9 Радонич.

Запасные: Фролов, 2 Полуяхтов, 14 Гынсарь, 69 Голенков, 71 Бельтюков.

"Динамо-Брест":35 Павлюченко, 21 Веретило (77 Юзепчук, 46'), 34 Хачериди, 2 Кики, Печенин, 19 Нойок (7 Быков, 46'), 99 Бакай (88 Савицкий, 58'), 10 Милевский (8 Васильев, 58'), 62 Гордейчук, (23 Шевченко, 58') Садовский (51 Лаптев, 46').

Запасные: Игнатович, Наумович, 13 Витус, 22 Павловец, 9 Кривец.

ИСТОЧНИК KP.RU