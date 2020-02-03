2020-02-03T09:54:47+03:00
Общество

Инвалида-сироту не будут заставлять выплачивать долги бросившей его матери

После широкого общественного резонанса банк урегулировал вопрос задолженности
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Фото: личный архивФото: личный архив
Изменить размер текста:

Инвалида-сироту Олега Исатова из Самарской области не будут заставлять выплачивать долги бросившей его матери. Как стало известно журналисту «КП-Самара» из собственных источников, соглашение об урегулировании вопроса было достигнуто вечером 31 января на встрече Олега, приемных родителей его младших сестер и брата и руководства Сбербанка. Конкретные параметры соглашения не раскрываются, однако известно, что вопрос полностью урегулирован.

Напомним, скандал разразился после того, как Похвистневский районный суд удовлетворил иск Сбербанка и признал наследниками четырех детей умершей в 2016 году должницы. Хотя никто из детей – инвалид Олег, с полутора лет живущий в детском доме (мать лишили родительских прав), и его несовершеннолетние сестры и брат – в наследство не вступали, они оказались должны по 20 тысяч рублей. Ситуация вызвала большой резонас, но банк оперативно отреагировал на поднятую в СМИ шумиху и вопрос задолженности был полностью урегулирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инвалида из Самарской области заставляют выплатить долги матери, которая его бросила

То, что в наследство ребенок не вступал и с родительницей ничего общего не имел, ни банк, ни суд не смутило (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Сызранью фура с 11 лошадьми опрокинулась в кювет
Коммунальщики вообще работают? На самарских дорогах и тротуарах прокуратура нашла слишком много снега
В центре Самары из-за коммунальной неприятности котлован залило кипятком
На Ново-Садовой "Гранта" сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте
В Самарской области предприниматель накопил долг в 120 тысяч рублей и едва не остался без Mazda
Появилось видео момента ДТП с микроавтобусом возле «Империи» на Московском шоссе в Самаре
Инвалида-сироту не будут заставлять выплачивать долги бросившей его матери
«Прыгала от счастья, когда узнала»: жительница Тольятти выиграла в лотерею 1 млн рублей
Тольяттинская «Лада» дома разгромила ХК «Торпедо-Горький»
Движения в сторону города нет: в Самаре на Антонова-Овсеенко встали трамваи
Самарцам предлагают выиграть поездку на двоих в Турцию
ХК ЦСК ВВС на домашнем льду обыграл казанский «Барс» в матче ВХЛ
Из-за сильного ветра и снега в Самарской области объявили желтый уровень опасности
Даже колесо оторвалось: в Самаре микроавтобус впечатался в столб, водитель и пассажирка в больнице
В Самаре мужчина на иномарке залетел под грузовик, есть пострадавшие
Мужчина в куртке сотрудника газовой компании напал на женщину в Самаре
В Самаре на улице загорелся КамАЗ
"Крылья Советов" сыграли вничью второй товарищеский матч в Турции
Из ТЦ "Мега" в Самаре эвакуировали 100 человек
В Самаре умер Сергей Гафуров, которого называли лидером ОПГ "Законовские"
В "Крылья Советов" перешел вратарь "Сочи"
Дмитрий Азаров вместе с ветеранами вспомнил героев Сталинградской битвы
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Чайкой"
В Самарской области вечером ожидают дождь, снег и сильный ветер