Инвалида-сироту не будут заставлять выплачивать долги бросившей его матери

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:54:47+03:00

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Инвалида-сироту Олега Исатова из Самарской области не будут заставлять выплачивать долги бросившей его матери. Как стало известно журналисту «КП-Самара» из собственных источников, соглашение об урегулировании вопроса было достигнуто вечером 31 января на встрече Олега, приемных родителей его младших сестер и брата и руководства Сбербанка. Конкретные параметры соглашения не раскрываются, однако известно, что вопрос полностью урегулирован.

Напомним, скандал разразился после того, как Похвистневский районный суд удовлетворил иск Сбербанка и признал наследниками четырех детей умершей в 2016 году должницы. Хотя никто из детей – инвалид Олег, с полутора лет живущий в детском доме (мать лишили родительских прав), и его несовершеннолетние сестры и брат – в наследство не вступали, они оказались должны по 20 тысяч рублей. Ситуация вызвала большой резонас, но банк оперативно отреагировал на поднятую в СМИ шумиху и вопрос задолженности был полностью урегулирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU