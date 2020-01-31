Инвалида из Самарской области заставляют выплатить долги матери, которая его бросила

Недавно Самару потрясла дикая история, когда приемных родителей двух девочек-сирот банк хотел заставить выплачивать двухмиллионный кредит за умершую биологическую мать малышек. Тогда многие восклицали – мол, они сами виноваты, зачем девочки вступили в наследство. Однако как показала практика, даже если родственники не становятся наследниками, это вовсе не гарантия того, что на них не попытаются «повесить» внушительный кредит. Пример тому – история самарца Олега Исатова, мать которого лишили родительских прав еще два десятка лет назад.

Матери не было, а долг есть

Олег Исатов – инвалид с рождения, у него деформированы оба предплечья. Два десятка лет назад, когда ему было полтора года, малыш угодил в детский дом – его мать Наталью Исатову лишили родительских прав. Всю жизнь Олег провел в интернате, с матерью ему довелось пообщаться только в 2016 году, но общение это продлилось недолго. Молодой человек узнал, что у него есть две младшие сестры – Даша и Динара, и братик Миша, которые жили с матерью. Даже когда тогда же, в 2016 году родительница умерла, он продолжил общаться с сестрами и братом. Ребята тоже угодили в детский дом, но им повезло найти приемные семьи – одна пара усыновила Дашу, вторая – Динару и Мишу. Олег же остался в интернате для инвалидов.

- В 2019 мне неожиданно пришло письмо из Похвистневского суда, меня приглашали на заседание по каким-то долгам матери. Оказывается, она взяла в Сбербанке кредит и умерла не выплатив его. Там долг в 80 тысяч остался, - вспоминает Олег. – Поехать на суд я не смог, а потом и вовсе про него забыл.

А вот суд про Олега, его брата и сестер не забыл. То, что дети в наследство не вступали, судью не смутило – в тот же день их определили в наследники решением суда. И, соответственно, обязали нести ответственность за долги матери как брошенного в детском доме Олега, так и приемных родителей его несовершеннолетних сестер и брата. По 20 тысяч рублей с каждого!

- Я даже не думал вступать в наследство, у меня есть квартира, которую мне выдало государство, в ней я и прописан, - изумляется Олег. – Вроде бы у матери была земля, жила в муниципальной квартире. Машина еще, кажется, была, но мне сказали, что тетя ее после смерти матери продала. Не нужно мне это наследство!

Олег Исатов продолжает общаться с сестрами и маленьким братиком

«У нас все по закону»

В Сбербанке на запрос журналиста «Комсомольской правды - Самара» заявили, что действовали строго в рамках закона.

- В случае смерти должника требование по его долгам переходит к наследникам, принявшим наследство (через нотариуса или фактически). Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости наследуемого имущества, - разъяснили в пресс-службе банка. - При этом гражданин имеет возможность отказаться от наследства и избежать таким образом перехода долгов, или, оценив последствия своего решения, принять наследство с вытекающим из этого решения обязательством по выплате долгов умершего.

Интересно, что даже если дети умершего должника не торопятся вступить в наследство, банк может их поторопить и через суд потребовать открыть наследственное дело. Именно так произошло в истории Олега – как следует из документов суда, наследственное дело было открыто по заявлению "Сбербанка".

«Наследники к нотариусу не обращались... Таким образом у суда имеются основания полагать, что наследники первой очереди - дети ... фактически приняли наследство, поскольку иного суду не было представлено», - приходит к выводу судья.

То, что долги собираются взыскать с несовершеннолетних, оказывается, тоже вполне законно - ведь у них есть законные представители, которые теперь должны отвечать за сомнительного «родственника». Если нотариус наследственного дела не открывал, суд может обойтись без него и получить всю информацию о потенциальных наследниках самостоятельно.

- В данной ситуации, Сбербанк действовал в строгом соответствии с российским законодательством, - заявили в банке. – Мы всегда пытаемся достичь компромисса с клиентами. Процедура урегулирования либо оспаривания ситуации наследниками, их опекунами или представителями предполагает обращение в банк. Ранее этого сделано не было. В настоящее время банк общается с одним из наследников по урегулированию проблемы.

Сироты в долгах

В юридических тонкостях Олег не разбирается. Образования не хватает – по состоянию здоровья учиться он толком не смог, профессией не обзавелся и сейчас вынужден жить на пенсию в 13 тысяч рублей. Зато прекрасно понимает, что сейчас оказался должен выплатить банку непосильные 20 тысяч за женщину, которую практически не знал, которая никак нее принимала участия в его жизни и фактически обрекла на жизнь в интернате. Защитить свои права перед лицом целого суда для вчерашнего выпускника детдома – задача практически непосильная.

Причем ситуация это, к сожалению, далеко не единичная. Скорее наоборот.

- Это обычная история, необычен только способ признания человека наследником против его воли, - говорит руководитель общественной организации «Домик детства» Антон Рубин. – Почти всегда выпускники детских домов оказываются с большими долгами. В первую очередь это коммунальные платежи – родители не платят квартплату, долг «капает» и на ребенка, который в большинстве случаев даже изъятый из семьи остается прописанным с родителями, чтобы его жилищные условия не ухудшались. И за годы пребывания в детдоме нарастает огромный долг. Банковские долги из-за кредитов родителей встречаются реже, но это тоже скорее правило, нежели исключение. К сожалению, системного решения проблемы нет, поэтому в каждом случае нам приходится решать вопрос точечно.

После общественного резонанса руководство Сбербанка выразило готовность пойти на переговоры с детьми должницы и их приемными родителями. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий

КОМПЕТЕНТНО

Сергей Хальченко, адвокат бюро «Хальченко и партнеры»

- Наследуемое имущество неразрывно связано и долгами наследодателя, если человек принимает наследство, то к нему переходят обязательства по погашению задолженности. В данном случае обязательства у Олега возникли по решению суда. Поэтому в первую очередь нужно обжаловать его. У Олега есть это право, так как решение суда непосредственно затрагивает его интересы.

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