2020-02-03T10:26:45+03:00
Происшествия

Появилось видео момента ДТП с микроавтобусом возле «Империи» на Московском шоссе в Самаре

Судя по ролику, водителя никто не подрезал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Иномарка протаранила ограждение и влетела в столбИномарка протаранила ограждение и влетела в столбФото: Вера ЦЫГАНКОВА
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Появилось видео момента ДТП, которое произошло поздно вечером в воскресенье, 2 февраля, на Московском шоссе в Самаре. Напомним, там возле ТЦ «Империя» микроавтобус Hyundai вылетел с дороги, протаранил металлическое ограждение и врезался в столб.

Ранее сообщалось, что водителя авто мог кто-то подрезать, поэтому он не справился с управлением. Однако, судя по видео, которое опубликовали очевидцы аварии в группе «ДТП Самара», никто движению микроавтобуса не мешал. Он ехал на приличной скорости, а потом внезапно вылетел на встречную полосу. К счастью, на его пути не оказалось других машин, но избежать ДТП водитель все равно не смог.

Насколько известно, в микроавтобусе на момент аварии находились два человека: 37-летний водитель и его 35-летняя пассажирка. Как сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области, мужчине назначили амбулаторное лечение, а женщину госпитализировали с серьезными травмами. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Водителей призывают соблюдать ПДД и быть осторожнее.

Видео момента ДТП на Московском шоссе в Самаре 2.02.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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