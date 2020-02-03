Появилось видео момента ДТП с микроавтобусом возле «Империи» на Московском шоссе в Самаре
Появилось видео момента ДТП, которое произошло поздно вечером в воскресенье, 2 февраля, на Московском шоссе в Самаре. Напомним, там возле ТЦ «Империя» микроавтобус Hyundai вылетел с дороги, протаранил металлическое ограждение и врезался в столб.
Ранее сообщалось, что водителя авто мог кто-то подрезать, поэтому он не справился с управлением. Однако, судя по видео, которое опубликовали очевидцы аварии в группе «ДТП Самара», никто движению микроавтобуса не мешал. Он ехал на приличной скорости, а потом внезапно вылетел на встречную полосу. К счастью, на его пути не оказалось других машин, но избежать ДТП водитель все равно не смог.
Насколько известно, в микроавтобусе на момент аварии находились два человека: 37-летний водитель и его 35-летняя пассажирка. Как сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области, мужчине назначили амбулаторное лечение, а женщину госпитализировали с серьезными травмами. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Водителей призывают соблюдать ПДД и быть осторожнее.
Видео момента ДТП на Московском шоссе в Самаре 2.02.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU