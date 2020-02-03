Появилось видео момента ДТП с микроавтобусом возле «Империи» на Московском шоссе в Самаре

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:26:45+03:00

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Появилось видео момента ДТП, которое произошло поздно вечером в воскресенье, 2 февраля, на Московском шоссе в Самаре. Напомним, там возле ТЦ «Империя» микроавтобус Hyundai вылетел с дороги, протаранил металлическое ограждение и врезался в столб.

Ранее сообщалось, что водителя авто мог кто-то подрезать, поэтому он не справился с управлением. Однако, судя по видео, которое опубликовали очевидцы аварии в группе «ДТП Самара», никто движению микроавтобуса не мешал. Он ехал на приличной скорости, а потом внезапно вылетел на встречную полосу. К счастью, на его пути не оказалось других машин, но избежать ДТП водитель все равно не смог.

Насколько известно, в микроавтобусе на момент аварии находились два человека: 37-летний водитель и его 35-летняя пассажирка. Как сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области, мужчине назначили амбулаторное лечение, а женщину госпитализировали с серьезными травмами. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Водителей призывают соблюдать ПДД и быть осторожнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="202" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/758363" frameborder="0"></iframe> Видео момента ДТП на Московском шоссе в Самаре 2.02.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU