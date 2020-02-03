«Спасибо вам огромное! Сбор закрыт»: Маша Потемкина из Сызрани отправляется на реабилитацию в Санкт-Петербург

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:51:50+03:00

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Утро в редакции «КП-Самара» началось со слез радость. Еще до начала рабочего дня позвонила Наталья Потемкина. Мама троих детей обрадовала нас одной фразой: «Сбор закрыт!».

О Маше Потемкиной мы писали накануне. Девочка родилась раньше срока, врачи были уверены, что ее не спасти, но случилось чудо. Маша выжила, долго лежала в реанимации. Это не прошло бесследно: синдром ДЦП, спастическая диплегия, органическое поражение головного мозга. Родители не сдались, все силы направили на поддержку младшей дочки. В итоге Машины успехи удивляют даже скептически настроенных врачей. Вот и на этот раз семья собирала деньги на очередной курс реабилитации.

- Дорогие наши друзья, наши помощники! С огромной благодарностью и слезами на глазах могу сообщить, что наш сбор закрыт! Спасибо большущее всем за помощь, за ваши добрые сердца, за вашу поддержку! – Обратилась к людям Наталья. - После выхода статьи на сайте «Комсомольской правды» для Маши начали приходить переводы, сегодня просматривая СМС, вижу, что какой-то неизвестный полностью закрыл сбор, средства на лечение собраны! Спасибо каждому, за ваш вклад, за ваше участие! Говорят, Господь делает чудеса руками обычных людей, пока есть такие люди, есть надежда на чудеса! Огромное родительское спасибо, что не прошли мимо, добро имеет свойство возвращаться, мы в этом точно убедились!

Теперь Машеньку ждут в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU