2020-02-03T14:54:25+03:00
Общество

Рожайте, вам помогут: в Самарской области бедным семьям заплатят около 3,8 млрд рублей

Выплата на одного ребенка составит 5357 рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В этом году материнский капитал получат родители первенцевВ этом году материнский капитал получат родители первенцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области в 2020 году получат пособия на детей семьи, доход в которых ниже прожиточного минимума. На эти цели потребуется выделить 3,8 млрд рублей. Выплата на ребенка составит 5357 рублей. А в 2021 году эти пособия могут увеличить вдвое. Такие меры заявил в своем послании президент РФ Владимир Путин, по его словам эти меры нужны, чтобы сократить количество людей, живущих за чертой бедности.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании заметил, что уже в 2019 году более 100 тыс самарских сетей получили помощь и из регионального, и из федерального бюджетов. На это выделили более 7 млрд рублей. Теперь поддержки будет больше, ведь в 2020 году материнский капитал получат семьи, в которых появился первый ребенок. А на региональном уровне такие мамы получат подарок для новорожденного стоимостью в 10 тыс рублей. В волшебной коробке - товары только самарского производства.

Всего по словам губернатора в регионе существует 29 мер социальной поддержки для решения демографической проблемы

ИСТОЧНИК KP.RU

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