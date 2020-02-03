В самарских школах детей будут учить основам семейной жизни

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:58:26+03:00

Новый предмет в школьную программу могут ввести уже в 2020 году Фото: Евгения ГУСЕВА

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Самарских школьников научат основам семейной жизни. В учебных заведениях региона хотят ввести такой предмет. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время послания жителям и депутатам губернской думы.

- Новый предмет будет называться «Нравственные основы семейной жизни». Надеюсь, что до конца 2020 года министерство образования внедрит такие уроки во все школы, - отметил глава региона.

Также Дмитрий Азаров добавил, что сейчас региональное правительство работает над тем, чтобы обеспечить учеников школ с 1 по 4 классы бесплатным горячим питанием.

ИСТОЧНИК KP.RU