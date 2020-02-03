2020-02-03T14:58:26+03:00
Общество

В самарских школах детей будут учить основам семейной жизни

С предложением ввести такой предмет выступил глава региона Дмитрий Азаров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новый предмет в школьную программу могут ввести уже в 2020 годуНовый предмет в школьную программу могут ввести уже в 2020 годуФото: Евгения ГУСЕВА
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Самарских школьников научат основам семейной жизни. В учебных заведениях региона хотят ввести такой предмет. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время послания жителям и депутатам губернской думы.

- Новый предмет будет называться «Нравственные основы семейной жизни». Надеюсь, что до конца 2020 года министерство образования внедрит такие уроки во все школы, - отметил глава региона.

Также Дмитрий Азаров добавил, что сейчас региональное правительство работает над тем, чтобы обеспечить учеников школ с 1 по 4 классы бесплатным горячим питанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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