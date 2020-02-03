В Самарской области селянина будут судить за то, что вместе с братом похитил обидчика отца

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:57:27+03:00

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В Самарской области скоро окажется на скамье подсудимых еще один преступник, который в феврале 2018 года похитил мужчину. Напомним, обвиняемыми по этому делу проходили двое братьев: старшего осудили в прошлом году, а вот младший долгое время находился в розыске.

- По версии следствия, 24 февраля 2018 год потерпевший находился в селе Калиновка в гостях у знакомого, где также присутствовал житель села Потуловка. В какой-то момент мужчины поссорились, а потом и подрались. Гость из Потуловки вернулся домой и рассказал обо всем своим сыновьям, а те решили отомстить за родителя и наказать обидчика, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Братья разыскали мужчину, избили, а потом погрузили в багажник своей машины и вывезли в сторону села Ольгино. В какой-то момент потерпевший пришел в себя, открыл замок багажника и выбрался из авто. Его похитителей в этот момент поблизости не было. В дальнейшем одного злоумышленника задержали и осудили, а вот его брата — 32-летнего мужчину — стражам порядка пришлось поискать. В ближайшее время и он ответит перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU