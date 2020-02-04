2020-02-04T08:56:55+03:00
Общество

"Лошади полдня сидели в перевернутом фургоне": скакунов, пострадавших в ДТП, спасали восемь часов

Сейчас у некоторых из них на ногах кровоточащие раны, но все живы
Анастасия МЫШКИНА
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В Сызрани спасали лошадейВ Сызрани спасали лошадейФото: СОЦСЕТИ
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В Сызрани восемь часов спасали породистых скакунов, фура с которыми перевернулась на дороге. Грузовой автомобиль улетел в кювет, фургон опрокинулся, но спасатели не сразу смогли подступиться к нему, чтобы вызволить несчастных животных. ДТП случилось в шесть утра: водитель не справился с управлением, фуру стало швырять по дороге. Потом она улетела в кювет.

Вызволять животных приехали ветеринары, спасатели и представители сызранского конно-спортивного клуба. Именно там и разместят теперь пострадавших животных, которых везли из Краснодарского края в Монголию, сообщает КТВ Луч. Собственник животных берет на себя все расходы. Спасательная операция длилась восемь часов. Однако всех лошадей в итоге извлекли из фургона.

К сожалению, некоторые скакуны пострадали: у них кровоточащие раны на ногах. Сейчас им оказывают помощь ветврачи. Лошадей отправят дальше, как только починят фуру. Или же за ними может прибыть другой транспорт из Улан-Батора.

Спасение лошадей под Сызранью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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