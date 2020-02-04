В Самарской области власти проверят законность сбора комиссии при оплате за тепло

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:45:10+03:00

Дополнительную плату за коммунальные услуги начали взимать с начала 2020 года

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Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области проверит ОАО «ПТС» на законность взимания комиссии при оплате квитанций за тепло. Напомним, что с начала января 2020 года в платежках появилась новая статья расходов - «комиссионное вознаграждение». Это не могло не вызвать недовольство жителей. Поскольку в министерство продолжают поступать жалобы от самарцев, то чиновники решили проверить теплоэнергетиков.

- Мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверит комиссионные сборы, которые начисляют при оплате услуги за поставленную тепловую энергию. По итогам проверки информация будет доведена до населения, - сообщили в региональном минЖКХ.

Между тем, в самарском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс», который является платежным агентом «ПТС» отметили, что они никогда не взимали комиссию со своих клиентов. По словам представителей компании, жители платят за тепло и горячую воду с помощью сервиса «Квартплата 24». Комиссию могут взимать при оплате банками и платежными документами.

- Мы предоставляем своим клиентам информацию о вариантах оплаты без комиссии. Все доступные способы оплаты, в том числе и без комиссии, приведены в онлайн-сервисе «Узнать комиссию», - отметили в «Т Плюсе».

ИСТОЧНИК KP.RU