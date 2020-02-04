2020-02-04T11:45:10+03:00
Общество

В Самарской области власти проверят законность сбора комиссии при оплате за тепло

Дополнительную плату за коммунальные услуги начали взимать с начала 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
МинЖКХ обратилось в Роспотребнадзор с просьбой проверить комиссионные сборы за теплоМинЖКХ обратилось в Роспотребнадзор с просьбой проверить комиссионные сборы за теплоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области проверит ОАО «ПТС» на законность взимания комиссии при оплате квитанций за тепло. Напомним, что с начала января 2020 года в платежках появилась новая статья расходов - «комиссионное вознаграждение». Это не могло не вызвать недовольство жителей. Поскольку в министерство продолжают поступать жалобы от самарцев, то чиновники решили проверить теплоэнергетиков.

- Мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверит комиссионные сборы, которые начисляют при оплате услуги за поставленную тепловую энергию. По итогам проверки информация будет доведена до населения, - сообщили в региональном минЖКХ.

Между тем, в самарском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс», который является платежным агентом «ПТС» отметили, что они никогда не взимали комиссию со своих клиентов. По словам представителей компании, жители платят за тепло и горячую воду с помощью сервиса «Квартплата 24». Комиссию могут взимать при оплате банками и платежными документами.

- Мы предоставляем своим клиентам информацию о вариантах оплаты без комиссии. Все доступные способы оплаты, в том числе и без комиссии, приведены в онлайн-сервисе «Узнать комиссию», - отметили в «Т Плюсе».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарец залез по газовой трубе в закрытый тамбур подъезда и обчистил жителей на 200 тысяч рублей
В Самаре мужчина на «Газели» догнал девушку на «пятнадцатой» и смял ей багажник
В Самарской области власти проверят законность сбора комиссии при оплате за тепло
В Самарской области 84-летний пенсионер в ссоре убил жену скалкой
Официально: капитан молодежного состава "Крыльев Советов" продолжит карьеру в ФНЛ
«Миссис Самарская губерния — 2020» стала прима-балерина театра оперы и балета
Губернатор Самарской области в послании жителям отметил важность следования курсу президента
В Куйбышевском районе Самары горел суши-ресторан
В Самаре разберутся с полигоном промышленных отходов «Зубчаниновка»
«Коробка храбрости»: самарцы собирают игрушки для детей, оказавшихся в больнице
За неделю заболели более 13 тысяч человек: в Самарской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
Людей спускали по пожарной лестнице: в Сызрани из горящего дома эвакуировали 30 человек
В Самарской области погода 3 февраля побила 8 температурных и 10 осадочных рекордов
"Лошади полдня сидели в перевернутом фургоне": скакунов, пострадавших в ДТП, спасали восемь часов
В Самарской области селянина будут судить за то, что вместе с братом похитил обидчика отца
Прошли 240 км: десантники на лыжах добрались из Ульяновска в Самару
Депутат Евгений Серпер высоко оценил работу самарских властей по решению демографической проблемы
Был пьян и набросился на кондуктора: в ТТУ Самары объяснили, как пассажир трамвая оказался в больнице
Политолог Дмитрий Орлов: "Руководство Самарской области активно строит мосты между властью и обществом"
В Самаре оборванные провода остановили движение трамваев на улице Демократической
Берегитесь гололеда: в Самаре к концу недели ожидается похолодание
Дмитрий Азаров предложил создать самарскую единую соцкарту и приложение к ней