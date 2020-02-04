2020-02-04T14:25:55+03:00
Общество

Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного гололеда

Жителей региона призывают быть осторожнее на улицах
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Многие дороги и тротуары сегодня уже превратились в катокМногие дороги и тротуары сегодня уже превратились в катокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области в очередной раз объявили желтый уровень опасности. Виной всему - сильный гололед, который уже во вторник, 4 февраля, оценили многие жители региона.

- Ночью и днем в среду, 5 февраля, в Самарской области ожидается образование гололедицы, местами сильной, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения. По возможности автомобилистов просят вообще отказаться от поездок по городу. Отметим, что гололед задержится в регионе как минимум до конца рабочей недели. Также местами по области в ближайшие два дня возможен и умеренный снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Самары представили объединенную программу лояльности ВТБ и Почта Банка
Квартира раздора: после четырех лет судебных тяжб в Самаре вынесли приговор бывшей сотруднице Минобороны
Появились фото Волги у Самары, которая почти полностью освободилась ото льда в феврале
Стало известно, когда в Самаре начнут распределять свободные места в детских садах
Подарок под Новый год: в Самаре «соцработница» подсунула пенсионерке билет «банка приколов»
Потерпевших пока нет: в Самаре продолжается следствие по уголовному делу аквапарка "Виктория"
Он не мог проводить собрания! Чиновники выступили по делу обвиняемого в коррупции борца с пятой колонной
Виноват телефон на зарядке? В Тольятти в доме на Офицерской полыхала квартира на 4 этаже
Рискованная поездка: в Самаре на Аэродромной задымился трамвай
В Самаре дорожники начали откачивать воду с затопленных улиц
На трассе в Самарской области Toyota c московскими номерами влетела в автобус: пострадали два человека
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного гололеда
В самарском педуниверситете объяснили, что за работы идут на пруде Сухой
В Самаре покажут фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в формате ScreenX
В Тольятти грузовая «Газель» наехала на бордюр и опрокинулась на бок
Самарские ученые разрабатывают конструктор, с помощью которого школьники смогут делать «глаза» наноспутников
Самарец залез по газовой трубе в закрытый тамбур подъезда и обчистил жителей на 200 тысяч рублей
В Самаре мужчина на «Газели» догнал девушку на «пятнадцатой» и смял ей багажник