Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного гололеда

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:25:55+03:00

Многие дороги и тротуары сегодня уже превратились в каток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области в очередной раз объявили желтый уровень опасности. Виной всему - сильный гололед, который уже во вторник, 4 февраля, оценили многие жители региона.

- Ночью и днем в среду, 5 февраля, в Самарской области ожидается образование гололедицы, местами сильной, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения. По возможности автомобилистов просят вообще отказаться от поездок по городу. Отметим, что гололед задержится в регионе как минимум до конца рабочей недели. Также местами по области в ближайшие два дня возможен и умеренный снег.

ИСТОЧНИК KP.RU