В Самаре дорожники начали откачивать воду с затопленных улиц
В Самаре службы благоустройства вовсю готовятся с сильному гололеду. Дороги и тротуары обрабатывают песко-соляными смесями и реагентами, а там, где скопилась вода, - ведут откачку.
- За последние сутки только на дорогах было использовано около 182 тонн реагентов. В дневную смену на уборку территорий вывели 206 единиц спецтехники и 314 рабочих. Ведутся также работы по откачке скопившейся воды, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Возле Самарской ТЭЦ вновь разлилась полноводная рекаФото: Соцсети
Так, коммунальщики вручную очищают решетки дождеприемников от наледи. Где нужно проливают горячей водой. В тех местах, где нет ливневой канализации, работают бойлеры. По словам специалистов, больше всего подтоплений в городе — в Куйбышевском и Кировском районах, к примеру, «поплыли» Зубчаниновское шоссе и проспект Карла Маркса возле Самарской ТЭЦ. Как отмечают в департаменте городского хозяйства и экологии, спецтехника по откачке воды работает круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU