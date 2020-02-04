2020-02-04T15:12:35+03:00
Общество

В Самаре дорожники начали откачивать воду с затопленных улиц

Службы благоустройства таким образом готовятся с сильной гололедице
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре службы благоустройства вовсю готовятся с сильному гололеду. Дороги и тротуары обрабатывают песко-соляными смесями и реагентами, а там, где скопилась вода, - ведут откачку.

- За последние сутки только на дорогах было использовано около 182 тонн реагентов. В дневную смену на уборку территорий вывели 206 единиц спецтехники и 314 рабочих. Ведутся также работы по откачке скопившейся воды, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Возле Самарской ТЭЦ вновь разлилась полноводная река Фото: Соцсети

Возле Самарской ТЭЦ вновь разлилась полноводная рекаФото: Соцсети

Так, коммунальщики вручную очищают решетки дождеприемников от наледи. Где нужно проливают горячей водой. В тех местах, где нет ливневой канализации, работают бойлеры. По словам специалистов, больше всего подтоплений в городе — в Куйбышевском и Кировском районах, к примеру, «поплыли» Зубчаниновское шоссе и проспект Карла Маркса возле Самарской ТЭЦ. Как отмечают в департаменте городского хозяйства и экологии, спецтехника по откачке воды работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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