2020-02-04T17:03:20+03:00
Общество

Появились фото Волги у Самары, которая почти полностью освободилась ото льда в феврале

Аномально теплая погода этой зимой не дает встать льду на реке
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Лед на Волге почти полностью растаялЛед на Волге почти полностью растаялФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Зима в Самаре продолжает удивлять своей аномально теплой погодой. Из-за довольно высоких температур в это время года лед на Волге не успевает застыть. Так, в январе местные жители заметили, что река «вскрылась». Во вторник, 4 февраля, самарцы запечатлели на фото, что Волга полностью освободилась ото льда.

- Очень красивая Волга. Открытая вода до бассейна ЦСКА. Мне кажется, это явление редкое для февраля, - поделилась с «Комсомольской правдой — Самара» местная жительница.

Отметим, что везде на берегу реки стоят таблички, которые запрещают выходить на лед. Он остался только у суши. Однако это не мешает некоторым храбрецам рискнуть и пройти по остаткам льда.

Некоторые смельчаки пробуют на прочность тающие льдины Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Некоторые смельчаки пробуют на прочность тающие льдиныФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По словам самарцев, от проруби, которая раньше была возле клуба моржей, осталась только лестница. Елочки, которые украшали прорубь, уплыли на льдине.

Льдина с елками оторвалась от берега и уплыла Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Льдина с елками оторвалась от берега и уплылаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ушли и не вернулись»: в Самаре разыскивают двух пропавших девочек
Жителям Самары представили объединенную программу лояльности ВТБ и Почта Банка
Квартира раздора: после четырех лет судебных тяжб в Самаре вынесли приговор бывшей сотруднице Минобороны
Появились фото Волги у Самары, которая почти полностью освободилась ото льда в феврале
Стало известно, когда в Самаре начнут распределять свободные места в детских садах
Подарок под Новый год: в Самаре «соцработница» подсунула пенсионерке билет «банка приколов»
Потерпевших пока нет: в Самаре продолжается следствие по уголовному делу аквапарка "Виктория"
Он не мог проводить собрания! Чиновники выступили по делу обвиняемого в коррупции борца с пятой колонной
Виноват телефон на зарядке? В Тольятти в доме на Офицерской полыхала квартира на 4 этаже
Рискованная поездка: в Самаре на Аэродромной задымился трамвай
В Самаре дорожники начали откачивать воду с затопленных улиц
На трассе в Самарской области Toyota c московскими номерами влетела в автобус: пострадали два человека
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного гололеда
В самарском педуниверситете объяснили, что за работы идут на пруде Сухой
В Самаре покажут фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в формате ScreenX
В Тольятти грузовая «Газель» наехала на бордюр и опрокинулась на бок
Самарские ученые разрабатывают конструктор, с помощью которого школьники смогут делать «глаза» наноспутников
Самарец залез по газовой трубе в закрытый тамбур подъезда и обчистил жителей на 200 тысяч рублей
В Самаре мужчина на «Газели» догнал девушку на «пятнадцатой» и смял ей багажник