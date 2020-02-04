Появились фото Волги у Самары, которая почти полностью освободилась ото льда в феврале

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:03:20+03:00

Аномально теплая погода этой зимой не дает встать льду на реке

Изменить размер текста: A A

Зима в Самаре продолжает удивлять своей аномально теплой погодой. Из-за довольно высоких температур в это время года лед на Волге не успевает застыть. Так, в январе местные жители заметили, что река «вскрылась». Во вторник, 4 февраля, самарцы запечатлели на фото, что Волга полностью освободилась ото льда.

- Очень красивая Волга. Открытая вода до бассейна ЦСКА. Мне кажется, это явление редкое для февраля, - поделилась с «Комсомольской правдой — Самара» местная жительница.

Отметим, что везде на берегу реки стоят таблички, которые запрещают выходить на лед. Он остался только у суши. Однако это не мешает некоторым храбрецам рискнуть и пройти по остаткам льда.

Некоторые смельчаки пробуют на прочность тающие льдиныФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По словам самарцев, от проруби, которая раньше была возле клуба моржей, осталась только лестница. Елочки, которые украшали прорубь, уплыли на льдине.

Льдина с елками оторвалась от берега и уплылаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU