Появились фото Волги у Самары, которая почти полностью освободилась ото льда в феврале
Зима в Самаре продолжает удивлять своей аномально теплой погодой. Из-за довольно высоких температур в это время года лед на Волге не успевает застыть. Так, в январе местные жители заметили, что река «вскрылась». Во вторник, 4 февраля, самарцы запечатлели на фото, что Волга полностью освободилась ото льда.
- Очень красивая Волга. Открытая вода до бассейна ЦСКА. Мне кажется, это явление редкое для февраля, - поделилась с «Комсомольской правдой — Самара» местная жительница.
Отметим, что везде на берегу реки стоят таблички, которые запрещают выходить на лед. Он остался только у суши. Однако это не мешает некоторым храбрецам рискнуть и пройти по остаткам льда.
Некоторые смельчаки пробуют на прочность тающие льдиныФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
По словам самарцев, от проруби, которая раньше была возле клуба моржей, осталась только лестница. Елочки, которые украшали прорубь, уплыли на льдине.
Льдина с елками оторвалась от берега и уплылаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU