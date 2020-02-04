Жителям Самары представили объединенную программу лояльности ВТБ и Почта Банка

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:09:55+03:00

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С 1 февраля клиентам ВТБ и Почта Банка стала доступна единая программа лояльности «Мультибонус». Держатели карт обеих кредитных организаций смогут копить бонусы от обоих банков в едином личном кабинете и обменивать их по своему усмотрению на рубли или товары в маркетплейсе Мультибонус или в приложении. У программы единая площадка для списания бонусов и единый баланс.

- Объединенная программа «Мультибонус» позволяет клиентам получать вознаграждения за покупки по картам ВТБ и Почта Банка и использовать бонусы обеих кредитных организаций на покупку товаров известных брендов, авиа- и ж/д-билеты, бронирование гостиниц, аренду авто, билеты в кино и т.д. (более 15 тыс. доступных вознаграждений в каталоге), - рассказали в ВТБ.

Сейчас в объединенном личном кабинете можно отследить состояние бонусного счета, прогноз начислений, переводить бонусы в рубли по курсу 1:1 и перечислять их на свой счет (для клиентов ВТБ – в рамках опции «cash back»). В программе также действует возможность доплаты за бонусные покупки рублями, кроме того, доступно повышенное начисление бонусов (до 14%) за покупки у партнеров программы «Мультибонус» – более 100 известных брендов и гипермаркетов.

К программе лояльности «Мультибонус» подключаются дебетовые и кредитные карты «Вездедоход» Почта Банка, а также карты, выпускаемые к сберегательному счету. За все покупки по этим картам будут начисляться бонусы, а за покупки в категориях «одежда/обувь» и у партнеров программы «Мультибонус» – повышенное вознаграждение. По картам Почта Банка к сберсчету для пенсионеров также сохранится кешбэк за покупки в аптеках, за ж/д билеты и на автозаправках, который будет начисляться также на единый бонусный счет, благодаря чему клиенты смогут копить больше и быстрее. Карты «Вездедоход» подключаются к программе автоматически, а карта к сберсчету – в Почта Банк Онлайн или отделении банка.

ИСТОЧНИК KP.RU