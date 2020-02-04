2020-02-04T17:45:59+03:00
Общество

Самарцам объяснили, как правильно расплачиваться в М-шаттлах, чтобы деньги не сняли дважды

Пересадочные маршруты до метро работают всего второй день, но у горожан появились вопросы
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Самаре поехали первые шаттлы до метроВ Самаре поехали первые шаттлы до метроФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Жителям Самары объяснили, как нужно правильно платить при проезде в М-шаттлах, которые соединили Зубчаниновку, ж/д вокзал и остановку Пензенская/Владимирская со станциями метро. В первый день пассажиры поделились своими оценками нового транспорта с КП-Самара. Особенно обрадовались шаттлам жители Зубчаниновки. Но уже во вторник у многих возникли вопросы. Например, Алексей Казаков поинтересовался, почему с его социальной карты сняли две поездки.

Как объяснили в Объединенной транспортной карте, есть определенный алгоритм действий в пересадочных маршрутах. Социальную карту в автобусе нужно только показать водителю, а в метро уже приложить к терминалу с наклейкой М-Шатлы.

А вот транспортную карту нужно приложить и в автобусе, и в метро. Деньги снимут только один раз.

Карту, делая пересадку, нельзя прикладывать к любому терминалу. Как объяснили в департаменте транспорта, сейчас в шаттлах и около терминалов метро дежурят специалисты, которые готовы подсказать пассажирам, что делать.

Если с оплатой возникают проблемы, за консультацией можно обратиться на ГЛ Объединенной транспортной карты по телефону 8- 800-700-74-99.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Для них нужны выделенные полосы": что думают самарцы о новых М-шаттлах до метро

Узнали у первых пассажиров, с каким и сложностями они столкнулись, будут ли пользоваться М-шаттлами дальше и куда еще хотели бы ездить с пересадкой по единой цене (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Такого снега не было сорок лет: в Тольятти побит рекорд по выпавшим осадкам
«Ждем, пока случится беда?»: самарцы пожаловались на состояние моста в Зубчаниновке
Работают в две смены: каркас школы на Мехзаводе практически готов
«Это не врач, а бездушный учетчик денежных знаков»: Дмитрий Азаров раскритиковал самарскую онкологию
Сбил ребенка и уехал: в Самаре ищут свидетелей ДТП
Дешевых билетов в Сочи не ждите? «Победа» все-таки не будет летать в Самару
Получил субсидию и потребовал мзду: директор колледжа в Самаре попался на взятке
Сохрани память о героях навсегда: где в Самаре оцифровать информацию для сайта Память Народа
Самарцам объяснили, как правильно расплачиваться в М-шаттлах, чтобы деньги не сняли дважды
«Ушли и не вернулись»: в Самаре разыскивают двух пропавших девочек
Жителям Самары представили объединенную программу лояльности ВТБ и Почта Банка
Квартира раздора: после четырех лет судебных тяжб в Самаре вынесли приговор бывшей сотруднице Минобороны
Появились фото Волги у Самары, которая почти полностью освободилась ото льда в феврале
Стало известно, когда в Самаре начнут распределять свободные места в детских садах
Подарок под Новый год: в Самаре «соцработница» подсунула пенсионерке билет «банка приколов»
Потерпевших пока нет: в Самаре продолжается следствие по уголовному делу аквапарка "Виктория"
Он не мог проводить собрания! Чиновники выступили по делу обвиняемого в коррупции борца с пятой колонной
Виноват телефон на зарядке? В Тольятти в доме на Офицерской полыхала квартира на 4 этаже
Рискованная поездка: в Самаре на Аэродромной задымился трамвай
В Самаре дорожники начали откачивать воду с затопленных улиц
На трассе в Самарской области Toyota c московскими номерами влетела в автобус: пострадали два человека
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного гололеда
В самарском педуниверситете объяснили, что за работы идут на пруде Сухой
В Самаре покажут фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в формате ScreenX
В Тольятти грузовая «Газель» наехала на бордюр и опрокинулась на бок
Самарские ученые разрабатывают конструктор, с помощью которого школьники смогут делать «глаза» наноспутников
Самарец залез по газовой трубе в закрытый тамбур подъезда и обчистил жителей на 200 тысяч рублей
В Самаре мужчина на «Газели» догнал девушку на «пятнадцатой» и смял ей багажник