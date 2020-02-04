Самарцам объяснили, как правильно расплачиваться в М-шаттлах, чтобы деньги не сняли дважды
Жителям Самары объяснили, как нужно правильно платить при проезде в М-шаттлах, которые соединили Зубчаниновку, ж/д вокзал и остановку Пензенская/Владимирская со станциями метро. В первый день пассажиры поделились своими оценками нового транспорта с КП-Самара. Особенно обрадовались шаттлам жители Зубчаниновки. Но уже во вторник у многих возникли вопросы. Например, Алексей Казаков поинтересовался, почему с его социальной карты сняли две поездки.
Как объяснили в Объединенной транспортной карте, есть определенный алгоритм действий в пересадочных маршрутах. Социальную карту в автобусе нужно только показать водителю, а в метро уже приложить к терминалу с наклейкой М-Шатлы.
А вот транспортную карту нужно приложить и в автобусе, и в метро. Деньги снимут только один раз.
Карту, делая пересадку, нельзя прикладывать к любому терминалу. Как объяснили в департаменте транспорта, сейчас в шаттлах и около терминалов метро дежурят специалисты, которые готовы подсказать пассажирам, что делать.
Если с оплатой возникают проблемы, за консультацией можно обратиться на ГЛ Объединенной транспортной карты по телефону 8- 800-700-74-99.
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ИСТОЧНИК KP.RU