Самарцам объяснили, как правильно расплачиваться в М-шаттлах, чтобы деньги не сняли дважды

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:45:59+03:00

Пересадочные маршруты до метро работают всего второй день, но у горожан появились вопросы

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Жителям Самары объяснили, как нужно правильно платить при проезде в М-шаттлах, которые соединили Зубчаниновку, ж/д вокзал и остановку Пензенская/Владимирская со станциями метро. В первый день пассажиры поделились своими оценками нового транспорта с КП-Самара. Особенно обрадовались шаттлам жители Зубчаниновки. Но уже во вторник у многих возникли вопросы. Например, Алексей Казаков поинтересовался, почему с его социальной карты сняли две поездки.

Как объяснили в Объединенной транспортной карте, есть определенный алгоритм действий в пересадочных маршрутах. Социальную карту в автобусе нужно только показать водителю, а в метро уже приложить к терминалу с наклейкой М-Шатлы.

А вот транспортную карту нужно приложить и в автобусе, и в метро. Деньги снимут только один раз.

Карту, делая пересадку, нельзя прикладывать к любому терминалу. Как объяснили в департаменте транспорта, сейчас в шаттлах и около терминалов метро дежурят специалисты, которые готовы подсказать пассажирам, что делать.

Если с оплатой возникают проблемы, за консультацией можно обратиться на ГЛ Объединенной транспортной карты по телефону 8- 800-700-74-99.

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Узнали у первых пассажиров, с каким и сложностями они столкнулись, будут ли пользоваться М-шаттлами дальше и куда еще хотели бы ездить с пересадкой по единой цене (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU