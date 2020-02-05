В Самаре проработают вопрос объезда разбитого Заводского шоссе

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:01:54+03:00

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Департамент градостроительства Самары взялся за вопрос разбитого участка Заводского шоссе. Ранее горожане жаловались на грязь и ямы. По их словам, машины зарыты в «снежную кашу» всеми колесами. В связи с этим чиновники решили организовать объезд разбитого участка дороги.

– Прорабатывается вопрос обустройства объезда по улицам Мальцева, Прожекторной и Ближней, – заявили представители ведомства в твиттере.

Подобные меры помогут избежать полного перекрытия важной городской артерии. Напомним, что капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца стартовал в 2018 году. Первый этап работ подрядчик завершил в прошлом году. Ко второму он должен был приступить только в 2020 году, но начал работы досрочно. Предполагается, что реконструкция Заводского шоссе продлится до конца текущего года.

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В соцсетях горожане просят власти принять меры и поскорее отремонтировать проблемный участок (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU