2020-02-05T09:01:54+03:00
Общество

В Самаре проработают вопрос объезда разбитого Заводского шоссе

Горожане жалуются на ужасное состояние дорожного полотна.
Владислав КИРСАНОВ
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Фото: Дмитрий СтародубцевФото: Дмитрий СтародубцевФото: Twitter.com
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Департамент градостроительства Самары взялся за вопрос разбитого участка Заводского шоссе. Ранее горожане жаловались на грязь и ямы. По их словам, машины зарыты в «снежную кашу» всеми колесами. В связи с этим чиновники решили организовать объезд разбитого участка дороги.

– Прорабатывается вопрос обустройства объезда по улицам Мальцева, Прожекторной и Ближней, – заявили представители ведомства в твиттере.

Подобные меры помогут избежать полного перекрытия важной городской артерии. Напомним, что капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца стартовал в 2018 году. Первый этап работ подрядчик завершил в прошлом году. Ко второму он должен был приступить только в 2020 году, но начал работы досрочно. Предполагается, что реконструкция Заводского шоссе продлится до конца текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В Самаре проработают вопрос объезда разбитого Заводского шоссе
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