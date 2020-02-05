В Самаре проработают вопрос объезда разбитого Заводского шоссе
Департамент градостроительства Самары взялся за вопрос разбитого участка Заводского шоссе. Ранее горожане жаловались на грязь и ямы. По их словам, машины зарыты в «снежную кашу» всеми колесами. В связи с этим чиновники решили организовать объезд разбитого участка дороги.
– Прорабатывается вопрос обустройства объезда по улицам Мальцева, Прожекторной и Ближней, – заявили представители ведомства в твиттере.
Подобные меры помогут избежать полного перекрытия важной городской артерии. Напомним, что капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца стартовал в 2018 году. Первый этап работ подрядчик завершил в прошлом году. Ко второму он должен был приступить только в 2020 году, но начал работы досрочно. Предполагается, что реконструкция Заводского шоссе продлится до конца текущего года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ждем, пока случится беда?»: самарцы пожаловались на состояние моста в Зубчаниновке
В соцсетях горожане просят власти принять меры и поскорее отремонтировать проблемный участок (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU