2020-02-05T11:31:01+03:00
Общество

Самарцам предлагают выбрать самую романтичную пару животных зоопарка

Конкурс проводят в преддверии Дня всех влюбленных
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
За главный приз - любимое лакомство - борются 40 пар питомцев зоопаркаЗа главный приз - любимое лакомство - борются 40 пар питомцев зоопаркаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарском зоопарке 14 февраля отметят День всех влюбленных. В преддверии этого праздника зоопарк запустил конкурс на лучшую пару животных.

- На титул «Лучшая пара зоопарка — 2020» претендуют 40 пар животных. Итоги конкурса подведем на празднике, - рассказали сотрудники зоопарка.

Проголосовать за лучшую пару можно в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте» и при посещении зоопарка. Голосование закончится 14 февраля в 9:00. Среди претендентов на титул: канадские пумы, вуалевые песцы, пони, лимонные фазаны, королевские питоны, эму, огари, дегу, пауки птицееды, золотые фазаны, черные лебеди и другие. Как отмечают в зоопарке, лучшую пару наградят любимым лакомством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Признайся в любви и проведи ночь в пятизвездочном отеле: конкурс ко Дню влюбленных - 2020 в Самаре

Расскажи всей Самаре о своей истории любви и выиграй романтический уик-энд в пятизвездочном отеле и другие подарки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Николай Игнатьев: «В послании губернатора даны важные сигналы деловому сообществу Самарской области»
Грядут морозы: в Самарской области похолодает до -20 градусов
Появилось фото с места столкновения пикапа и тепловоза на ж/д переезде в Самарской области
Спастись от транспортного коллапса: в Самаре может появиться подземный паркинг в районе Ипподрома
Рядом со Струковским садом в Самаре могут снести здание банка
От золота только порча: в Самаре «колдуньи» избавили женщину от бед и драгоценностей
Самарцам предлагают выбрать самую романтичную пару животных зоопарка
Самарский пенсионер подаст в суд на управляющую компанию, которая выставила ему счет в несколько раз больше обычного
Самарский депутат Хинштейн рассказал, как нужно наказывать чиновников за хамство
В Жигулевске на трассе разбились три грузовика: пострадали два человека
В Тольятти наказали компанию, которая названивала мужчине и требовала вернуть чужой долг
В Сызрани жители нескольких домов из-за утечки остались без холодной и горячей воды
В гости к Черепашкам-ниндзя: в Самарской области мужчина воровал канализационные люки
Хоккеисты ЦСК ВВС уступили в домашнем матче по буллитам «Рязани»
Озолотился на святом: в Самаре грабитель украл у мужчины православный крест
Будем объезжать: чиновники разбираются, что делать с разбитым Заводским шоссе
В Жигулевске разбойник в медицинской маске напал с ножом на автомойку
Тольяттинская «Лада» в серии буллитов уступила казанскому «Барсу»
В Самарской области на ж/д переезде грузовой поезд протаранил легковушку: пострадали два человека
Обещала помочь с правами: самарчанку задержали за посредничество в получении взятки
Такого снега не было сорок лет: в Тольятти побит рекорд по выпавшим осадкам
«Ждем, пока случится беда?»: самарцы пожаловались на состояние моста в Зубчаниновке
Работают в две смены: каркас школы на Мехзаводе практически готов
«Это не врач, а бездушный учетчик денежных знаков»: Дмитрий Азаров раскритиковал самарскую онкологию
Сбил ребенка и уехал: в Самаре ищут свидетелей ДТП
Дешевых билетов в Сочи не ждите? «Победа» все-таки не будет летать в Самару
Получил субсидию и потребовал мзду: директор колледжа в Самаре попался на взятке
Сохрани память о героях навсегда: где в Самаре оцифровать информацию для сайта Память Народа