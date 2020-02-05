Самарцам предлагают выбрать самую романтичную пару животных зоопарка

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:31:01+03:00

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В Самарском зоопарке 14 февраля отметят День всех влюбленных. В преддверии этого праздника зоопарк запустил конкурс на лучшую пару животных.

- На титул «Лучшая пара зоопарка — 2020» претендуют 40 пар животных. Итоги конкурса подведем на празднике, - рассказали сотрудники зоопарка.

Проголосовать за лучшую пару можно в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте» и при посещении зоопарка. Голосование закончится 14 февраля в 9:00. Среди претендентов на титул: канадские пумы, вуалевые песцы, пони, лимонные фазаны, королевские питоны, эму, огари, дегу, пауки птицееды, золотые фазаны, черные лебеди и другие. Как отмечают в зоопарке, лучшую пару наградят любимым лакомством.

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ИСТОЧНИК KP.RU