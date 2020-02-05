Появилось фото с места столкновения пикапа и тепловоза на ж/д переезде в Самарской области
Стали известны подробности ДТП на железной дороге в Самарской области, которое произошло вечером во вторник, 4 февраля. Напомним, на участке Кинель — Безенчук столкнулись грузовой тепловоз и легковушка.
- В 20:05 68-летний водитель, управляя пикапом ВИС-2345, двигался по дороге «Самара — Волгоград — Звезда» в направлении станции Заезда. На 1 км 950 м он нарушил правила проезда ж/д переезда без шлагбаума и проехал на запрещающий сигнал светофора, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося пострадали два человека: водитель легковушки и его 51-летний пассажир. Обоих на машине скорой помощи доставили в приемный покой одной из местных больниц. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU