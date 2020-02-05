2020-02-05T13:07:49+03:00
Общество

Николай Игнатьев: «В послании губернатора даны важные сигналы деловому сообществу Самарской области»

Президент группы компаний «АКОМ» поделился мнением насчет планов и задач, которые наметил глава региона на 2020 год
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Николай Игнатьев прокомментировал послание губернатора жителям регионаНиколай Игнатьев прокомментировал послание губернатора жителям региона
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 3 февраля обратился с ежегодным посланием к депутатам и жителям региона. На мероприятии присутствовал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, президент Союза работодателей Самарской области, президент группы компаний «АКОМ» Николай Игнатьев. Он отметил, что в ходе оглашения послания были даны важные сигналы деловому сообществу региона.

- Послание Губернатора тесно переплетено с тезисами, озвученными президентом России в послании Федеральному Собранию. Речь идет о защите и поощрении капиталовложений, неизменности налоговых условий для бизнеса, гарантиях инвесторам. В минувшем году регион добился устойчивого прироста инвестиций в основной капитал, поднявшись сразу на 24 позиции в рейтинге инвестпривлекательности. Индекс промышленного производства в области за год вырос на 1,6%, - отметил Николай Игнатьев.

По мнению президента «АКОМа», важной законодательной инициативой губернатора является введение на региональном уровне налоговых льгот для предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В 2020 году для них предусмотрят получение налогового вычета, который позволит увеличить инвестиции на приобретение и техническое перевооружение основных производственных фондов. Николай Игнатьев считает, что это станет дополнительным стимулом для компаний.

Он добавил, что на ближайшем заседании совета Союза работодателей Самарской области, которое состоится в феврале, будут обсуждаться ключевые вопросы, обозначенные в посланиях президента страны и губернатора Самарской области. Также члены Союза намерены выдвинуть свои предложения по поводу распределения гранта в 1,5 млрд рублей, который область получила в 2019 году. Кроме того, на совете работодателей обсудят и вопрос присвоения Самаре почетного звания «Город трудовой доблести». Инициатива эта принадлежит главе региона, и многие ее поддерживают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Николай Игнатьев: «В послании губернатора даны важные сигналы деловому сообществу Самарской области»
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