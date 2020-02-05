Таинственно исчезнувшего Владимира Белоглазова теперь ищут и в других регионах

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:48:47+03:00

Мужчина пропал в Самарской области 17 октября, до сих пор родные не знают, что с ним случилось

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В Самарской области продолжаются поиски исчезнувшего более трех месяцев назад мужчины. Об этой таинственной истории «КП-Самара» уже писала раньше. 17 октября 2019 года супруга Владимира Белоглазова проводила детей в школу и прилегла отдохнуть рядом с мужем. Проснулась в 10 утра, а дома - никого.

51-летний Владимир Белоглазов живет в селе Сергиевск Сергиевского района Самарской области с женой и детьми. Жили дружно. Про таких говорят «обычная семья». Причин для ссор не было. Машина во дворе, деньги, документы, телефон - все на месте. Родные были уверены, что Владимир ушел ненадолго. Но уже вечером забили тревогу. Мольбы о помощи посыпались к волонтерам и правоохранителям. С неравнодушными людьми прочесали окрестности, с квадрокоптера осмотрели озера и леса вокруг.

- К сожалению, до сих пор нет вообще ничего. Никакой информации, - рассказала сестра пропавшего Владимира, Ольга. - Постоянно веду в социальной сети «ВКонтакте» информационное оповещение. Накануне создали группу поиска. Оплачиваем видеоролик на губернском телеканале, на местном телеканале ролик крутят бесплатно. Иногда поступают свидетельства - видели похожего, мы срываемся, проверяем. Но это не он. Мама брата из церкви не выходит. Обращались даже к ясновидящим. Нам важны не версии, а местонахождение! А этого, увы, сказать они не могут.

Ориентировка

Родные Владимира раз в 3 недели обзванивают больницы, регулярно проверяют морги. Обзвонили социальные приюты и монастыри. Следов нет.

- Недавно мне написала девочка, якобы видели его в Сидоровке. Проверили. Оказалось, молодежь развлекается. И такое бывает. К счастью, редко, - вздыхает Ольга. - С ноября веду тетрадь, где записываю по датам все шаги - что я сделала, кто обращался, телефоны и т.д.

Родные Владимира Белоглазова уверены, что он жив, но, возможно, потерял память, дезориентирован. Всех неравнодушных просят помочь в поисках. Информацию можно разместить в группе поиска.

ИСТОЧНИК KP.RU