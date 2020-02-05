2020-02-05T16:35:26+03:00
Общество

«Бездушный учетчик денежных знаков»: в Самаре уволят главврача 15-й поликлиники

В больнице одному из пациентов отказали в направлении на госпитализацию в онкоцентр
Владислав КИРСАНОВ
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В этой же поликлинике врачи заставили пациента самого снимать гипсВ этой же поликлинике врачи заставили пациента самого снимать гипсФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре расторгнут контракт с главврачом 15-й поликлиники. Поводом послужил отказ заведующего отделением предоставить пациенту направление на госпитализацию в онкоцентр. По словам медика, за это могли списать деньги с их лечебного заведения.

– Это не врач, это бездушный учетчик денежных знаков. Такие усилия тратит государство, деньги такие колоссальные. И вот здесь, когда человеку на ранней стадии можно помочь, так бездушно к нему относятся, – заявил губернатор Дмитрий Азаров во время своего послания жителям и депутатам губдумы.

Глава региона поручил министру здравоохранения Михаилу Ратманову разобраться с этим вопросом, а также выяснить служебное соответствие главного врача 15-й поликлиники, довести до всех остальных порядок финансирования работ по онкологии.

Напомним, что в 15-й поликлинике в декабре минувшего года врачи отказались снимать слишком тяжелый гипс пациенту. Они выдали ему кусачки и предложили сделать это самому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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