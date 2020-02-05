"Мистер Вселенная" из Самары снялся в комедии про сокровища Степана Разина
"Мистер Вселенная" из Самары Сергей Романов снялся в кино. Он исполнил главную роль в авантюрной комедии тольяттинского режиссера Романа Каргаполова - "Сокровище Разина".
"Центр Российского Кино" в Тольятти и кинокомпания "РАЙС-ПЛЮС" при поддержке Молодежного центра Союза кинематографистов РФ в ближайшую пятницу, 7 февраля, представят картину в московском кинотеатре "Иллюзион".
В основе сюжета - история четырех бывших одноклассников. Друзья случайно нашли клад, а их приключения начинаются тогда, когда от бывалого рыбака они узнают про тайну клада самого Степана Разина, который в свое время атаманил на берегах Великой матушки Волги, в Самарской Луке Жигулевских гор. Именно там он и зарыл свои сокровища, совершив "схоронный обряд", принеся в жертву молодую персидскую княжну. По ходу фильма зрителя ждет необитаемый остров, куда попадают товарищи, призрак княжны, отчаянная борьба за драгоценности и не только.
Ожидается, что комедия выйдет во всероссийский прокат в марте 2020 года.
Сокровище Разина - трейлер (2020).Сокровище Разина - трейлер (2020)
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