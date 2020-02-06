Вокруг лед и все в дыму: на Волге под Самарой загорелся "Хивус" с 5 пассажирами

6 Февр. 2020 2020-02-06T07:31:45+03:00

Это случилось после того, как судно прибыло на остановку остров Проран

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Пятого февраля около половины третьего днем под Самарой чуть не загорелось судно на воздушной подушке Хивус. Оно прибыло на остановку на улице Проран и после того, как пассажиры вышли, капитан обнаружил, что из моторного отсека идет дым.

- В момент возгорания на судне находились капитан-механик и пять пассажиров. Капитан сам ликвидировал возгорание, в ЧП никто не пострадал, - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Судно принадлежит Самарскому речному пассажирскому предприятию. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается Куйбышевская транспортная прокуратура. По предварительной версии в моторном отсеке произошло замыкание электропроводки. Прокуроры также проверят, как требования безопасности исполняются на внутреннем водном транспорте.

Недавно жители Рождествена пожаловались, что не могут перебраться на другой берег Волги. Им приходится часами стоять в очередях. В СРПП посетовали, что речной транспорт сильно изношен: на ходу только две "подушки", остальные стоят на приколе с поломками.

ИСТОЧНИК KP.RU