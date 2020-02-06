Стала известна судьба пропавшего подростка в Отрадном

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:35:44+03:00

Волонтеры поискового отряда сообщили, что с ребенком все в порядке

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В Самарской области закончился розыск 15-летней девочки из Отрадного, которая пропала в середине прошлого месяца.

– Почти три недели волонтеры продолжали поиски подростка. Сейчас ребенок найден, она жива и здорова, – сообщили представители «Лиза Алерт».

Отметим, что ранее в Отрадном пропал еще и мальчик. 14-летний молодой человек был одет в черную куртку с капюшоном, светло-серую толстовку. На ногах у него были белые кроссовки Adidas. Он ушел из дома 6 января и вот уже ровно месяц близким ничего неизвестно о его судьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU