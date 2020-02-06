В Самаре чиновники пообещали отремонтировать мост в Зубчаниновке с «лунными кратерами»

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:02:00+03:00

Как автомобилистам ездить по разбитой дороге до начала работ, власти не объяснили [видео]

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В департаменте городского хозяйства и экологии Самары рассказали, когда приведут в порядок мост в Зубчаниновке и Смышляевское шоссе. Напомним, горожане стали жаловаться, что проезжая часть там выглядит как после бомбежки. Они опасаются ездить по мосту, переживая как за свои машины, так и за здоровье.

- Ремонт путепровода «Смышляевский» и Смышляевского шоссе учтен в плане работ «картами свыше 100 погонных метров» на 2020 год. Работы планируется выполнить в апреле. Поскольку дорога фактически не имеет твердого основания, работы будут вестись по погодным условиям, - сообщили в твиттере представители ведомства.

К слову, ям на мосту так много, что горожане уже прозвали их «лунными кратерами», которыми некогда славилась улица Дачная. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн прокомментировал это так: «Самара — космическая столица».

Между тем, горожан ответ чиновников не устроил. Они требуют закрыть дорогу до апреля, потому что не представляют, как там ездить и не сломать машину.

Мост в Зубчаниновке в Самаре атаковали лунные кратеры . Лунный ландшафт в #Самара. Зубчаниновский мост. https://t.co/8bTrkWT8ES

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В соцсетях горожане просят власти принять меры и поскорее отремонтировать проблемный участок (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU