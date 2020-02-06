2020-02-06T11:32:15+03:00
Общество

Стали известны подробности пропажи 11-летнего мальчика из Самары

Последний раз его видели в районе ТЦ «Гудок»
Владислав КИРСАНОВ
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Мальчик уже не в первый раз уходит из домаМальчик уже не в первый раз уходит из домаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полиция занялась поиском пропавшего ребенка с необычным именем. 4 февраля, 11-летний Лутфуллох Кодиров ушел гулять из дома на улице Маяковского, 58 и исчез. Последний раз его видели примерно в 18:30 в районе ТЦ «Гудок».

– На вид мальчику 11 лет, его рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русого цвета, карие глаза, – говорится в сообщении областного главка.

На ребенке была горнолыжная дутая куртка сине-голубого цвета с капюшоном, темно-синие джинсы и сапоги черного цвета с красными шнурками. По данным полицейских, никаких документов при себе у мальчика нет. Также он не взял с собой на прогулку сотовый телефон.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, стражи порядка просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 8 (846) 332-02-02, либо 020 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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