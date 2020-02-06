Стали известны подробности пропажи 11-летнего мальчика из Самары
Полиция занялась поиском пропавшего ребенка с необычным именем. 4 февраля, 11-летний Лутфуллох Кодиров ушел гулять из дома на улице Маяковского, 58 и исчез. Последний раз его видели примерно в 18:30 в районе ТЦ «Гудок».
– На вид мальчику 11 лет, его рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русого цвета, карие глаза, – говорится в сообщении областного главка.
На ребенке была горнолыжная дутая куртка сине-голубого цвета с капюшоном, темно-синие джинсы и сапоги черного цвета с красными шнурками. По данным полицейских, никаких документов при себе у мальчика нет. Также он не взял с собой на прогулку сотовый телефон.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, стражи порядка просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 8 (846) 332-02-02, либо 020 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU