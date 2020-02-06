«Крылья Советов» арендовали полузащитника «Зенита»

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:59:05+03:00

Футболист будет выступать за КС в течение полугода Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сергей Иванов провел с самарской командой два сбора

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Полузащитник «Зенита» Сергей Иванов продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Игрок арендован на полгода с правом выкупа.

– До «Крыльев» Сергей выступал за «Зенит-2» и «Кошице». За самарскую команду Иванов будет выступать под 30 номером, – говорится в сообщении пресс-службы волжан.

В текущем сезоне 23-летний Иванов провел 17 матчей в ПФЛ и забил два гола. Также на его счету три результативные передачи.

Игрок стал четвертым новичком «Крыльев Советов» этой зимой. Ранее состав команды пополнил алжирец Мехди Зеффан, словенец Денис Попович, а также голкипер Евгений Фролов.

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ИСТОЧНИК KP.RU