«Крылья Советов» арендовали полузащитника «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Сергей Иванов продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Игрок арендован на полгода с правом выкупа.
– До «Крыльев» Сергей выступал за «Зенит-2» и «Кошице». За самарскую команду Иванов будет выступать под 30 номером, – говорится в сообщении пресс-службы волжан.
В текущем сезоне 23-летний Иванов провел 17 матчей в ПФЛ и забил два гола. Также на его счету три результативные передачи.
Игрок стал четвертым новичком «Крыльев Советов» этой зимой. Ранее состав команды пополнил алжирец Мехди Зеффан, словенец Денис Попович, а также голкипер Евгений Фролов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трансферы ФК Крылья Советов (зима 2020): кто войдет в состав самарского клуба
Самарцы вышли из отпуска и готовятся к весенней части чемпионата России. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU