2020-02-06T12:59:05+03:00
Спорт

«Крылья Советов» арендовали полузащитника «Зенита»

Сергей Иванов провел с самарской командой два сбора
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Футболист будет выступать за КС в течение полугодаФутболист будет выступать за КС в течение полугодаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Полузащитник «Зенита» Сергей Иванов продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Игрок арендован на полгода с правом выкупа.

– До «Крыльев» Сергей выступал за «Зенит-2» и «Кошице». За самарскую команду Иванов будет выступать под 30 номером, – говорится в сообщении пресс-службы волжан.

В текущем сезоне 23-летний Иванов провел 17 матчей в ПФЛ и забил два гола. Также на его счету три результативные передачи.

Игрок стал четвертым новичком «Крыльев Советов» этой зимой. Ранее состав команды пополнил алжирец Мехди Зеффан, словенец Денис Попович, а также голкипер Евгений Фролов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трансферы ФК Крылья Советов (зима 2020): кто войдет в состав самарского клуба

Самарцы вышли из отпуска и готовятся к весенней части чемпионата России. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заплатили на 6,8 млн меньше: самарскую компанию подозревают в уклонении от налогов
В Самаре экс-сотрудницу «Хлебосола» будут судить за отравление детей в школе № 81
«Крылья Советов» арендовали полузащитника «Зенита»
На Советской Армии в Самаре просел асфальт
В Самаре иностранцы-нарушители пытались подкупить участкового 40 тысячами рублей
Стали известны подробности пропажи 11-летнего мальчика из Самары
Медсестра с депрессией сгорела в лесу в Большечерниговском районе
В Самарской области селянам дадут денег за отобранных из-за АЧС свиней
В Самаре изменят схему движения транспорта по улице Прожекторной
В бюджете Самары не заложены средства на строительство трамвайной линии до Крутых Ключей
В Зубчаниновке при пожаре в частном доме погибла 83-летняя пенсионерка
Хотели сделать попрошайкой: обидчики инвалида в Тольятти получили наказание