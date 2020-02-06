В Самаре построят детский сад на 350 малышей
Подрядчика планируют определить 14 февраля
Сдача объекта назначена на конец 2021 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в ближайшее время определят подрядчика для строительства еще одного детского сада. Он расположится в «Кошелев-проекте» и будет рассчитан на 350 мест.
– На строительство потратят 333 млн рублей. Средства будут выделены из федерального, регионального и районного бюджетов, – говорится в документах на сайте госзакупок.
Подрядчика определят 14 февраля, а сдача объекта запланирована на конец 2021 года. Ранее «КП-Самара» писала, что в текущем году планируется открытие 13 детских садов. Кроме того, в области появится 1,5 тысячи мест в ясельных группах.
ИСТОЧНИК KP.RU