В Самаре построят детский сад на 350 малышей

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:55:08+03:00

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В Самаре в ближайшее время определят подрядчика для строительства еще одного детского сада. Он расположится в «Кошелев-проекте» и будет рассчитан на 350 мест.

– На строительство потратят 333 млн рублей. Средства будут выделены из федерального, регионального и районного бюджетов, – говорится в документах на сайте госзакупок.

Подрядчика определят 14 февраля, а сдача объекта запланирована на конец 2021 года. Ранее «КП-Самара» писала, что в текущем году планируется открытие 13 детских садов. Кроме того, в области появится 1,5 тысячи мест в ясельных группах.

ИСТОЧНИК KP.RU