Билайн создал новые «семейные» тарифы для близких людей

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:51:22+03:00

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Билайн разработал новую линейку тарифов «Близкие люди», позволяющую объединить все сим-карты семьи или близких людей в одном тарифе. При этом оператор предложил еще больше возможностей для общения: безлимитные мессенджеры, бесплатные и неограниченные звонки для связи с близкими практически по всей стране.

Для жителей Самарской области новая линейка «Близкие люди» включает 6 новых тарифов с абонентской платой от 400 до 2500 рублей. Объем и наполнение тарифов зависит от выбранного пакета. При этом чем старше тариф, тем больший объем услуг входит в абонентскую плату.

БЕЗЛИМИТ НА РАЗНЫЕ МЕССЕНДЖЕРЫ

Билайн обнуляет интернет-трафик на мессенджеры в тарифах новой линейки «Близкие люди», ведь порядка 60% интернет-трафика клиентов семейных тарифов приходится на мессенджеры. В тарифах «Близкие люди 1» и «Близкие люди 2» тарифицироваться не будут текстовые и аудио сообщения, голосовые и видео звонки в популярных мессенджерах, а начиная с тарифа «Близкие люди 3» и старше – интернет безлимитный.

С учетом постоянно возрастающих потребностей абонентов в мобильном интернете Билайн реализует масштабную программу развития сети. Сейчас количество 4G базовых станций в Самарской области достигло 86% от всей сети, а это значит, что у оператора расширилось покрытие и увеличилась скорость мобильного интернета, значительно выросли показатели стабильности передачи данных.

ЛЮБИМЫЙ НОМЕР

Билайн открывает для своих клиентов возможность подключения любимого мобильного номера любого оператора связи разных регионов России.

Звонки на любимый номер не расходуют основной пакет минут тарифа. При этом звонки на номера Билайн, выбранные в качестве любимого номера, безлимитным и бесплатны. Вызовы на любимые номера других российских операторов продолжительностью более 1000 минут в месяц тарифицируются по цене местных вызовов на номера других операторов сверх пакета.

ОДНА СТРАНА – ОДНА ЦЕНА

На всех тарифах новой линейки звонки из пакета минут можно расходовать на любые номера операторов мобильной связи России. Таким образом, для клиентов тарифов «Близкие люди» нет разницы между стоимостью местных и междугородних звонков.

Тарифная линейка «Близкие люди» доступна на территории РФ, кроме Республики Крым и Севастополя, при технической возможности подключения.

Более подробная информация о новых тарифах доступна на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU