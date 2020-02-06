2020-02-06T16:27:51+03:00
Общество

Страшная трагедия: в троллейбусном депо в Самаре нашли обгоревшие части тела человека

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит следователям
Владислав КИРСАНОВ
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Предположительно, во время трагедии троллейбус был обесточенПредположительно, во время трагедии троллейбус был обесточенФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня утром, 6 февраля, в троллейбусном депо № 1 Самары произошла трагедия. В одном из троллейбусов были обнаружены обгоревшие части тела одного из сотрудников. Как пишут знакомые погибшего в соцсетях, мужчина работал перегонщиком.

– По предварительной версии, само транспортное средство было обесточено. Следователям предстоит выяснить, что именно послужило причиной смерти мужчины, – сообщили «Комсомольской правде - Самара» в СУ СК по Самарской области.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Насколько известно, сам троллейбус был закрыт. Он использовался для буксировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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