Страшная трагедия: в троллейбусном депо в Самаре нашли обгоревшие части тела человека
Сегодня утром, 6 февраля, в троллейбусном депо № 1 Самары произошла трагедия. В одном из троллейбусов были обнаружены обгоревшие части тела одного из сотрудников. Как пишут знакомые погибшего в соцсетях, мужчина работал перегонщиком.
– По предварительной версии, само транспортное средство было обесточено. Следователям предстоит выяснить, что именно послужило причиной смерти мужчины, – сообщили «Комсомольской правде - Самара» в СУ СК по Самарской области.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Насколько известно, сам троллейбус был закрыт. Он использовался для буксировки.
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ИСТОЧНИК KP.RU