2020-02-06T16:33:40+03:00
Общество

В Самаре суд одобрил освобождение бывшего главы депстроя по УДО

Служители Фемиды удовлетворили ходатайство Сергея Рубакова
Александра БУДАЕВААнастасия ФИЛАТОВА
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Рубаков выйдет на свободу через 10 дней, если только никто не обжалует решение судаРубаков выйдет на свободу через 10 дней, если только никто не обжалует решение суда
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В четверг, 6 февраля, в Куйбышевском районном суде Самары рассмотрели ходатайство бывшего главы департамента градостроительства Сергея Рубакова об условно-досрочном освобождении. Он отбывает наказание за мошенничество и посредничество во взяточничестве.

- Ходатайство Сергея Рубакова об УДО удовлетворено. Если оно не будет никем обжаловано в течение 10 суток, то решение вступит в законную силу и Рубаков выйдет на свободу, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе суда.

Прошение о досрочном освобождении бывшего главы депстроя должны были рассмотреть еще в январе, но заседание перенесли. До этого Сергей Рубаков пытался добиться смягчения наказания, но суд его просьбу отклонил.

Напомним, Сергея Рубакова задержали в июне 2017 года при получении от директора ГУП «Стройконтроль» Реналя Мязитова 2,5 млн рублей. Эти деньги он должен был передать сотруднику ФСБ, который бы помог Мязитову избежать уголовной ответственности. За несколько месяцев до этого чиновник обманул директора одного из ООО на 5 млн рублей, пообещав помочь в изменении техусловий. Свою вину бывший глава депстроя признал только в посредничестве во взяточничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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