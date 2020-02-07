В Самаре онкобольная вынуждена каждый день с ребенком ездить в стационар за таблеткой жизни

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:09:54+03:00

В министерстве здравоохранения объяснили, что сейчас должны пройти закупки препарата, который попал в список льготных только в этом году

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Жительница Самары Ирина пожаловалась на равнодушие врачей. У женщины рак легкого четвертой стадии с метастазами. Медики прописали ей таргетную терапию препаратом «осимертиниб» («Тагриссо»). Препарат можно получить в онкодиспансере, но, как выяснилось, в наличие лекарства немного. Поэтому женщину попросили приезжать в стационар каждый день за положенной ей "таблеткой жизни". На руках у Ирины маленький ребенок.

- Я ведь не одна такая мученица. Нас тысячи. И нам говорят, что это нормально? Вы хоть немножко представляете, сколько подобных "нормальностей" у человека, лечащегося от рака? - пожаловалась Ирина в социальных сетях. Вскоре женщина столкнулась, по ее словам, еще с одной проблемой: ей пришлось ждать в очереди около четырех часов, прежде чем она получила лекарство.

Ситуация получила огласку, на проблему отреагировал самарский минздрав. Здесь объяснили, что по распоряжению правительства РФ от 12 октября 2019 года препарат «Тагриссо» (осимертиниб) включили в перечень жизненно необходимых препаратов, выдаваемых по льготной программе только с 1 января 2020 года.

- - Выдавать лекарства могут или в условиях амбулаторного лечения, или в стационаре, - заявили в минздраве. – В дневном стационаре лекарства выделяются за счет средств ОМС. Врачебная комиссия приняла решение назначить Ирине Новиковой «Тагриссо» в условиях дневного стационара до начала получения препарата в рамках льготного обеспечения. В дальнейшем, при наличии медицинских показаний, Ирина Новикова будет получать данный препарат по рецепту врача в амбулаторных условиях и принимать его дома.

Напомним, это уже не первый вопрос к качеству оказания помощи больным с онкологией в Самаре. На этой неделе министр здравоохранения расторгнул контракт с главврачом 15-й поликлиники из-за отказа завотделением выдать больному направление на госпитализацию в онкоцентр. Медики опасались, что из-за выдачи этого направления учреждение потеряет деньги. Такое отношение резко осудил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он назвал такого врача «бездушным учетчитком денежных знаков»

–Такие усилия тратит государство, деньги такие колоссальные. И вот здесь, когда человеку на ранней стадии можно помочь, так бездушно к нему относятся! – заявил он.

КП-Самара продолжит разбираться в теме. Если вы столкнулись с недостатками оказания медицинской помощи онкобольным, расскажите об этом нашим журналистам:

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ИСТОЧНИК KP.RU