2020-02-07T07:35:37+03:00
Общество

В Самарской области в 2019 году капитально отремонтировали только 400 домов

Это всего треть из намеченного объема
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Не все жители Самары дождались капремонтаНе все жители Самары дождались капремонтаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В самарском Фонде капитального ремонта подвели итоги работы в 2019 году. Он выдался нелегким. Оказалось, что дебиторский долг фонда составил 1,7 миллиарда рублей, но за год его удалось сократить до 600 миллионов. Вместо планируемых 1189 домов отремонтировано всего 400. Это произошло не только из-за финансовой ситуации, но и из-за нежелания подрядчиков браться за некоторые объекты. Однако благодаря вмешательству регионального правительства кризисной ситуации удалось избежать и сейчас фонд капитального ремонта все ближе к реализации намеченных планов.

- Совместно с правительство области, министерством энергетики и ЖКХ были разработаны шаги для решения финансовых проблем, - отметил врио генерального директора фонда Капитального ремонта Александр Константинов. - В 2019 году Фонд получил около одного миллиарда рублей в рамках компенсации затрат на подготовку города к ЧМ-2018 и для выравнивания финансовой ситуации фонда. Решили и вопрос о субсидировании работ по капитальному ремонту объектов культурного наследия.

Жителей заверили, что обязательства по капремонту будут выполнены в скором времени. Процесс контролирует госжилинспекция.

Напомним, что в этом году выросли тарифы за капремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна судьба пропавшего в Самаре 11-летнего мальчика
Хоккеисты «Лады» в упорном поединке обыграли «Рязань»
В МЧС рассказали подробности гибели мужчины в салоне троллейбуса в Самаре
Главой «Самаркой Луки» назначат бывшего руководителя областного Госнаркоконтроля
Умерла корова: в Самарской области выявили четвертый с начала 2020 года очаг бешенства
Самарская ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту британские спутники OneWeb
Есть старт! Самарская ракета доставила в космос спутники связи OneWeb
В Самарской области в 2019 году капитально отремонтировали только 400 домов
В Самаре онкобольная вынуждена каждый день с ребенком ездить в стационар за таблеткой жизни
В Самарской области могут запустить цифровую платформу потребности на рынке труда для распределения бюджетных мест в вузах
Баскетболисты «Самары» обыграли «Новосибирск» 90:62
«Очереди по 2,5 – 3 часа»: из-за торосов переправа через Волгу работает только в светлое время суток
«Крылья Советов» отправили полузащитника Раду Гынсаря в аренду в Израиль
Заместителя главы Кинельского района Самарской области задержали за взятку
В Самарской области 53-летний мужчина два месяца развращал 11-летнюю девочку
Кафе, магазины, шиномонтажка: в Новокуйбышевске выявили незаконные объекты
Будет клев, будет и улов: рядом с Обшаровкой мужчина незаконно порыбачил на 25 тысяч рублей
В Самаре суд одобрил освобождение бывшего главы депстроя по УДО
На благо природы: НК НПЗ усилил экологический контроль с помощью современного оборудования
Воздух – под контроль: КНПЗ установил в Куйбышевском районе стационарные экологические посты
Страшная трагедия: в троллейбусном депо в Самаре нашли обгоревшие части тела человека
В самарской филармонии покажут лирическую комедию «Идеальный свидетель»
Таким на дороге не место: суд Тольятти лишил 26 наркоманов водительских прав
Новичок «Крыльев» Иванов: Радимов сказал, что команда «под меня»