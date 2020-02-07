В Самарской области в 2019 году капитально отремонтировали только 400 домов

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:35:37+03:00

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В самарском Фонде капитального ремонта подвели итоги работы в 2019 году. Он выдался нелегким. Оказалось, что дебиторский долг фонда составил 1,7 миллиарда рублей, но за год его удалось сократить до 600 миллионов. Вместо планируемых 1189 домов отремонтировано всего 400. Это произошло не только из-за финансовой ситуации, но и из-за нежелания подрядчиков браться за некоторые объекты. Однако благодаря вмешательству регионального правительства кризисной ситуации удалось избежать и сейчас фонд капитального ремонта все ближе к реализации намеченных планов.

- Совместно с правительство области, министерством энергетики и ЖКХ были разработаны шаги для решения финансовых проблем, - отметил врио генерального директора фонда Капитального ремонта Александр Константинов. - В 2019 году Фонд получил около одного миллиарда рублей в рамках компенсации затрат на подготовку города к ЧМ-2018 и для выравнивания финансовой ситуации фонда. Решили и вопрос о субсидировании работ по капитальному ремонту объектов культурного наследия.

Жителей заверили, что обязательства по капремонту будут выполнены в скором времени. Процесс контролирует госжилинспекция.

Напомним, что в этом году выросли тарифы за капремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU