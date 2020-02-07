В МЧС рассказали подробности гибели мужчины в салоне троллейбуса в Самаре

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:03:44+03:00

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Стали известны подробности смертельного ЧП, которое произошло утром в четверг, 6 февраля, в троллейбусном депо № 1 на улице Чкалова, 91 в Ленинском районе Самары. Напомним, там в салоне одного из троллейбусов нашли обгоревшее тело человека.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 6:21. Горела обшивка салона троллейбуса б/н 820 на площади 6 квадратных метров. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных подразделений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, в результате случившегося погиб 45-летний мужчина. По предварительным данным, он работал в депо перегонщиком. В деталях гибели мужчины предстоит разобраться следователям.

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Разбираться во всех деталях происшествия предстоит следователям (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU