Стала известна судьба пропавшего в Самаре 11-летнего мальчика

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:35:55+03:00

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В Самаре благополучно завершились поиски 11-летнего мальчика с необычным именем. Родители, волонтеры и полицейские разыскивали его с 4 февраля, когда ребенок ушел из дома на улице Маяковского погулять и пропал.

- Мальчика нашли в четверг, 6 февраля. Он жив и здоров, - сообщили волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Отметим, что к поискам мальчика подключались и горожане. Они видели его в районе ТЦ «Гудок», а вчера — в районе парка Гагарина. Мальчик был без перчаток, шапки и без телефона. Даже рассказал, как его зовут и где живет, но от предложения отвезти домой отказался и убежал. Добавим, что ранее мальчик уже не раз сбегал из дома. Каждый раз его находят и возвращают родителям. По какой причине ребенок стремится покинуть родных, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU