2020-02-07T09:57:05+03:00
Общество

Крупный ремонт на водоводах: в Самаре перекроют улицы Советской Армии и Ново-Вокзальную

Работы планируется завершить за выходные
Владислав КИРСАНОВ
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Ранее горожане жаловались на качество дороги на этих участкахРанее горожане жаловались на качество дороги на этих участкахФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Вечером в пятницу, 7 февраля, сразу две улицы в Самаре перекроют для ремонта на водоводах. С 22 часов будет полностью закрыта проезжая часть улицы Советской Армии от Тихвинской до 8-й Радиальной, где ранее просел асфальт. Там проведут восстановительные работы на трубе диаметром 900 мм. При этом отключения воды не планируются.

– Также вечером 7 февраля закроют проезд по улице Ново-Вокзальной на участке от Московского шоссе в сторону улицы Фадеева. На следующий день в близлежащих домах возможно пониженное давление холодного водоснабжения, – говорится в сообщении «РКС-Самара».

Все работы коммунальщики планируют завершить за выходные. После в ход вступят дорожники, которые должны восстановить асфальтовое покрытие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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