2020-02-07T11:38:10+03:00
Дом. Семья

«Ее косточки собирали по кусочкам»: беременная собака, обреченная на смерть, выжила и ищет дом

Из-за страшных травм щенки погибли, но Линда стойко пережила операцию и учится жить заново
Евгения ВАСИНА
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Фото: Ирина КальменышФото: Ирина Кальменыш
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Недавно в Самаре возле одного из магазинов нашли беременную собаку со страшными травмами. Она выла и тряслась от боли. К счастью, нашлись неравнодушные люди, которые забили тревогу и взяли Линду под свою опеку. Что случилось с собакой до конца неизвестно, возможно, она попала под машину или ее жестоко избили, но тазовые кости Линды были раздроблены. О том, как из мучившейся собаки доставали погибших щенят, «КП-Самара» уже рассказывала ранее. Сейчас волонтеры, что помогают Линде, с радостью отмечают: их подопечная идет на поправку и даже будет ходить.

- Мы знаем, что бывают такие семьи, что отваживаются забрать домой животных после серьезных травм. И мечтаем, чтобы Линда обрела такую семью. Внешне она ничем не будет отличаться от здоровой собаки, будет ходить и бегать, - рассказывает волонтер организации «ЛиС» Ирина Кальмина. – Мы переживаем только за то, что Линда не могла самостоятельно ходить в туалет, но она нас не подвела. Справилась.

На лечение Линды потребовалось намного больше средств, чем планировали волонтеры. Долги перед ветклиникой сильно выросли. Но волонтеры не бросают свою подопечную.

- Нам, конечно, очень нужна финансовая помощь. Осталось заплатить около 7000, срок дали до субботы. Но еще важнее для нас найти для Линды семью. У нас на попечении сейчас 30 собак, а Линде нужна забота, - переживает за свою подопечную Ирина.

Помочь волонтерам организации «ЛиС» можно, переведя любую сумму на карту СБ 4276540044676694 на имя Арина Олеговна П. Или найти Линде дом. Отчеты в группе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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