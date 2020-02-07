2020-02-07T13:14:13+03:00
Общество

Стали известны подробности ДТП из четырех машин на Московском шоссе

Виновник случившегося имел признаки алкогольного опьянения
Владислав КИРСАНОВ
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Виновник аварии отстранен от управления автомобилем ФОТО: «Ночной Патруль Самара»Виновник аварии отстранен от управления автомобилем ФОТО: «Ночной Патруль Самара»
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ГУ МВД России по Самарской области рассказали подробности ДТП, которое случилось вчера, 6 февраля, в столице региона. На Московском шоссе «Пежо» врезался в три автомобиля, стоявших на светофоре. В аварии никто не пострадал, но владельцев испорченных автомобилей поведение лихача конечно же не порадовало.

– У водителя имелись все признаки алкогольного опьянения: неустойчивость позы, шаткая походка, запах алкоголя, – рассказали в пресс-службе областного главка.

Ранее в соцсетях озвучивали версию, что 37-летний виновник аварии является сотрудником внутренних органов, но позже полицейские опровергли эту версию. Теперь водителю предстоит предстать перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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