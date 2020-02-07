2020-02-07T13:34:18+03:00
Спорт

Состав молодежки «Крыльев Советов» пополнили пять футболистов

Они отправятся с командой на кубок ФНЛ, который пройдет на Кипре
Владислав КИРСАНОВ
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Кубок ФНЛ пройдет с 14 по 27 февраляКубок ФНЛ пройдет с 14 по 27 февраляФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Молодежный состав «Крыльев Советов» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата. С 14 по 27 февраля подопечные Владимира Кухлевского примут участие в кубке ФНЛ. Соревнование состоится на Кипре, в группе с самарцами сыграют «Чертаново», «Томь» и «Тамбов».

– Состав КС пополнили пять новых футболистов 2002 года рождения: защитники Роман Ермаков и Кирилл Ломакин, полузащитник Клим Салмин и форварды Алексей Войченко и Даниил Смецкий, – сообщает пресс-служба самарцев.

Перед отъездом дублеры проведут контрольный матч против «Сызрани-2003». Поединок пройдет на стадионе «Кристалл» и начнется в 13:00. 4 февраля эти команды уже встречались. Игра завершилась волевой победой «Крыльев» со счетом 4:2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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