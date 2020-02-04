Кто на молоденького? Какие футболисты дубля «Крыльев Советов» могут помочь главной команде

В данном материале мы не берем в расчет тех, кто уже заигран за первую команду, либо отдан в аренду, чтобы набраться опыта. Речь идет о вратаре Богдане Овсянникове, нападающем Егоре Голенкове – они уже считаются игроками основного состава, о Даниле Смирнове и Геннадии Киселеве, которые отправились на полгода в «Торпедо» и «Ротор» соответственно. В список перспективных молодых футболистов мог попасть Никита Котин, но он перешел в ЦСКА.

Пока главная команда «Крыльев Советов» на своих турецких сборах оформляет за день две ничьи, молодежка готовится в Самаре. Пока Александр Соболев примеряет на себя красно-белую форму, парни 17-19 лет мечтают сыграть на «Самара Арене». Пока подопечные Миодрага Божовича занимают 15-е место в турнирной таблице, дружина Владимира Кухлевского в одном балле от второго места.

В последнее время руководство клуба все чаще говорит о необходимости воспитания своих талантов. Работа в этом направлении сама по себе крайне сложная, но вряд ли получится не признать очевидное: она не просто ведется, она ведется хорошо.

В этом сезоне у молодежки собрался по-настоящему зажигательный коллектив. Об этом говорит 44 забитых гола в 19 играх – это лучший показатель лиги. Безусловно, едва ли кто-то способен по-настоящему усилить игру самарцев здесь и сейчас (учитывая крайне сложное турнирное положение), однако оценить перспективу тех, для кого ромбик «КС» – это не просто две буквы на груди, можно. Давайте же попробуем.

Главная звезда – Владислав Тюрин (19 матчей, 9 голов, 5 голевых передач)

Влад – главная креативная сила нынешней команды. К слову, он уже привлекался к работе с основным составом. И даже побывал под взором Божовича на первом январском сборе. Но то ли получил травму, то ли отправился в Самару с пометкой «рано».

Тюрин воспитывался в Академии им. Коноплева. После этого даже побывал в школе «Спартака» (привет, Соболев!) и тульского «Арсенала». Летом прошлого года вернулся в Самарскую область. Тюрин – это атакующий полузащитник, плеймейкер.

Он обладает отличной техникой, прекрасным ударом с левой ноги, хорошей скоростью. Из минусов: пока очень часто передерживает мяч, есть брак в передачах. Над этим, поверьте, можно работать.

Будущий Анюков – Александр Евинов (18 матчей, 2 гола, 4 голевые передачи)

Очень любопытный игрок, который часто привлекается в юношескую сборную России. Занимает весь правый фланг (молодежная команда играет в расстановку с 3-мя центральными защитниками, фактически, Евинов – латераль, прим.ред), является очень важной и значительной фигурой в построениях тренерского штаба.

Футбольная карьера Евинова тоже сложилась необычно: воспитывался он, как полагается, в тольяттинской Академии им. Коноплева. Затем поехал в «Чертаново», а уже оттуда снова вернулся в 63-й регион.

Плюсы очевидны – отличная скорость, стремление к обострению, неплохой дриблинг. За всем этим, правда, кроется одни минус. Евинов так сильно увлекается атакой, что в обороне не всегда успевает доработать.

Приезжий форвард – Дмитрий Молчанов (10 матчей, 5 голов, 3 голевые передачи)

Игрок приехал этим летом в Самару из все того же «Чертаново» (кстати, оттуда же перебрался в «КС» и Антон Зиньковский). Однако сложно сказать, что Дмитрий смог полноценно себя показать. В первой части чемпионата часто мучили травмы, но в тех играх, где он был на поле, часто забивал.

Наверняка именно это и вынудило Миодрага Божовича взять Молчанова на январский сбор в Турцию, где футболист даже забил красивым ударом через себя вратарю «Спартака» (жаль, что юрмальского).

Форвард явно перспективный, с хорошим ударом и голевым чутьем. Но те самые частые повреждения пока чинят преграды потенциально будущей звезде.

Универсал и любитель покера – Бахадур Соколов (19 матчей, 9 голов, 1 голевая передача)

Чтобы никого не смущало название карточной игры, объясню: в одном из матчей молодежного первенства Бахадур забил четыре гола в ворота сверстников из «Зенита» (это называется покером).

А универсалом этого игрока мы прозвали за то, что он может сыграть сразу на нескольких позициях – в центре полузащиты, на ее фланге или даже центрфорварда. Чаще всего же Соколов играет левого латераля. Именно оттуда ему удается раз за разом успешно замыкать передачи партнеров.

Бахадур – самарский воспитанник. У него есть определенные навыки, которые должны заинтересовать тренерский штаб главной команды. Это и скорость, и большой объем работы, и хорошие бомбардирские навыки. Игрок не всегда принимает правильные решения на поле, у него небольшой дискомфорт с игрой на левом фланге будучи правшой. В остальном же - забирайте, Граф!

Тольяттинец с отличным ударом – Александр Босов (10 матчей, 2 гола, 1 голевая передача)

Относительно скромная статистика не должна никого смущать. Босс, как называют игрока в команде, большой трудяга. К сожалению, он пропустил большую часть чемпионата из-за травмы. А как только восстановился после нее, получил чудовищное рассечение головы.

Но в те моменты, что Александр был на поле, он был очень полезен. Босов может сыграть на любой позиции в полузащите, играл и нападающего в отсутствии Голенкова. У него мощный удар, к тому же он неплохо исполняет стандарты.

При должной работе и отсутствии серьезных травм Александр Босов точно надолго не задержится в молодежной команде. Дело лишь за ним.

На зимнюю паузу «Крылья» ушли на 6-ом месте в турнирной таблице молодежного первенства РПЛ. Однако от второго места – всего одно очко.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Резюме

У самарского футбола есть будущее. Во всяком случае, рамки этой статьи не позволяют рассказать о составе молодежки в целом, а ведь там есть еще интересные персонажи. Нам остается лишь верить в то, что в ближайшее время эти и другие парни, что защищают цвета «КС» на разных возрастных уровнях, будут радовать нас своей игрой в главной команде Самарской области.