2020-02-07T14:31:50+03:00
Общество

В Самаре изменили схему движения нескольких автобусных маршрутов

Это связано с ремонтными работами на водоводе
Владислав КИРСАНОВ
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Горожан просят с пониманием отнестись к вынужденным мерамГорожан просят с пониманием отнестись к вынужденным мерамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 7 февраля, с 22 часов перекроют дорогу по улице Ново-Вокзальной. Там пройдут ремонтно-восстановительные работы на водоводе. В связи с этим несколько автобусных маршрутов изменят схему движения.

– Автобусы № 55, 96, 205, 272, 295 в направлении Стара-Загоры будут следовать по улицам XXII Партсъезда – Фадеева – Ново-Вокзальной, – сообщили в администрации Самары.

В обратном направлении автобусы будут ходить по установленной схеме. Отмечается, что трамваи на данном участке дороги будут следовать по обычному маршруту. Жителей города просят с пониманием отнестись к данным мерам, а также заранее планировать свой маршрут.

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Работы планируется завершить за выходные (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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